Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-25 HKT

明年「登六」的鄧兆尊近年不時在網上頻道爆料，盡爆娛樂圈秘聞，又自揭去過夜總會，亦曾被「男金主」開價1,500萬元包養三個月。鄧兆尊近日亮相上網台節目《SpotiTalk》，被問到有否試過「多人運動」，鄧兆尊大方承認：「梗係有啦！」更發表感受。

鄧兆尊意外試「多人運動」

鄧兆尊在節目中，被主毒問到有沒有試過「多人運動」，鄧兆尊直認：「梗係有啦！點會冇！」鄧兆尊表示從來沒有人問過自己此事：「乜嘢都見過、試過，所以而家個人冇乜特別。」對於「多人運動」的經歷，鄧兆尊稱是「意外」。

相關閱讀：鄧兆尊大爆娛圈潛規則 直指正經「埋堆」冇運行：我今時今日有啲咩 親睹女星姣擒導演

 相關閱讀：鄧兆尊親解與祥嫂爭家產苦衷：唔明佢做乜打官司 不解亡母私下奇怪舉動 對簿公堂非為錢？

鄧兆尊爆「多人運動」細節

鄧兆尊之後大爆玩多人運動的細節，他表示：「有人玩緊啲運動，我哋喺隔籬房，啲人話『你睇睇佢得未，V嘩鬼叫嘈喧巴閉，會唔會搞出事？』我望一望，之後話『冇事呀！』轉頭俾人扯咗入去，扯咗入去就試吓啦！嘩好忙，完全係冇乜興趣，一啲都唔Enjoy。」

鄧兆尊跟「領導」玩多人運動

鄧兆尊勸主持不要嘗試「多人運動」，如果要試：「一係你用金錢去試，係咪先？但係你搵返啲partner先，男partner都難搵。」鄧兆尊分析：「有時有啲嘢好奇怪，啲人邀請你去做呢啲嘢嘅時候，你要考慮好多嘢。即係譬如我哋考慮啦，呢個係我哋領導，佢邀請你做呢啲嘢嘅時候，你點呢？你表現好過個領導，你死梗㗎。你表現太差又死梗，不如唔好表現。」

鄧兆尊睇得通透

鄧兆尊指是否應該參與，如果參與時又要考慮要如何表現：「你表現好又唔得，表現差又唔得。做得你領導嘅話，身材一定俾你差，OK？萬一嗰啲女仔鍾意你唔鍾意佢嘅話，你又死咗，不如唔好做」。另外，鄧兆尊亦大爆曾為叔父輩開的夜總會做過兩個月的經理，他更表示自己極為熟悉夜總會的運作，而且「乜都見過晒」，更表示《夜王》應該找他當顧問。

相關閱讀：鄧兆尊自爆與三女友愛情長跑之謎 憶低潮時伴侶欲出私己錢：唔可以因為佢哋老咗就唔要人

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
2小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
7小時前
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮
垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
2小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
2026-03-24 13:25 HKT
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
影視圈
9小時前