鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問

明年「登六」的鄧兆尊近年不時在網上頻道爆料，盡爆娛樂圈秘聞，又自揭去過夜總會，亦曾被「男金主」開價1,500萬元包養三個月。鄧兆尊近日亮相上網台節目《SpotiTalk》，被問到有否試過「多人運動」，鄧兆尊大方承認：「梗係有啦！」更發表感受。

鄧兆尊意外試「多人運動」

鄧兆尊在節目中，被主毒問到有沒有試過「多人運動」，鄧兆尊直認：「梗係有啦！點會冇！」鄧兆尊表示從來沒有人問過自己此事：「乜嘢都見過、試過，所以而家個人冇乜特別。」對於「多人運動」的經歷，鄧兆尊稱是「意外」。

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鄧兆尊爆「多人運動」細節

鄧兆尊之後大爆玩多人運動的細節，他表示：「有人玩緊啲運動，我哋喺隔籬房，啲人話『你睇睇佢得未，V嘩鬼叫嘈喧巴閉，會唔會搞出事？』我望一望，之後話『冇事呀！』轉頭俾人扯咗入去，扯咗入去就試吓啦！嘩好忙，完全係冇乜興趣，一啲都唔Enjoy。」

鄧兆尊跟「領導」玩多人運動

鄧兆尊勸主持不要嘗試「多人運動」，如果要試：「一係你用金錢去試，係咪先？但係你搵返啲partner先，男partner都難搵。」鄧兆尊分析：「有時有啲嘢好奇怪，啲人邀請你去做呢啲嘢嘅時候，你要考慮好多嘢。即係譬如我哋考慮啦，呢個係我哋領導，佢邀請你做呢啲嘢嘅時候，你點呢？你表現好過個領導，你死梗㗎。你表現太差又死梗，不如唔好表現。」

鄧兆尊睇得通透

鄧兆尊指是否應該參與，如果參與時又要考慮要如何表現：「你表現好又唔得，表現差又唔得。做得你領導嘅話，身材一定俾你差，OK？萬一嗰啲女仔鍾意你唔鍾意佢嘅話，你又死咗，不如唔好做」。另外，鄧兆尊亦大爆曾為叔父輩開的夜總會做過兩個月的經理，他更表示自己極為熟悉夜總會的運作，而且「乜都見過晒」，更表示《夜王》應該找他當顧問。

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