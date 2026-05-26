鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家

59歲的鄧兆尊接受《星島頭條》訪問，首度剖白「15億身家」真相，自嘲非二世祖而是「野生動物」，更驚揭去年罹患不可逆轉大病導致右手麻痺，因此手機內已訂立遺書列明財產分配。他又自爆在市道不景下收過逾萬個「求包養」私訊，早年更有星媽「賣女式」追問身家，訪問中更冷眼點評娛樂圈女星力爭上游，點名陳慧琳是圈中「唯一清泉」。 採訪：方騫平 攝影：譚志光 場地：THE MARKET@HotelICON

鄧兆尊右手麻痺影響寫嘢能力

眼前精神奕奕的鄧兆尊，接受《星島頭條》訪問時首揭震驚秘密，原來去年他的健康出了狀況，患上不可逆轉的大病：「當時連講嘢都出問題，右手麻痺到影響寫嘢能力，就算𠵱家都好唔返……」雖然他稱「啲嘢冇得驚嘅」，但展示了手機內的遺書，列明財產分配：「好多嘢都做晒，雖然我唔會為結婚而結婚，但佢哋邊個冇保障？最長嗰個都40年，我都冇諗過同佢散。」儘管患上大病，他還搞笑地說：「要嚟時咪由得佢發生囉，我上面（年紀）仲有阿叻阿倫，唔使咁緊張，隨緣啦。」

霸氣回應「食豬扒」指控

對於被指「食豬扒」（指3位女友），兆尊霸氣地發表「食豬扒」論維護身邊人，反問網民：「你身邊嗰件係咪『豬扒』先，可能『豬扒』都冇得食呢？唔通你老婆仲好似李嘉欣咁靚女？咁人品又如何？係咪『豬扒』我知㗎嘛，每人睇法唔同。」他力撐道：「我覺得我身邊人品性純良，後生靚過，𠵱家唔靚就飛人哋，我做唔出，自己都走晒樣啦，其他人有冇資格去批評人。」

憶7歲隨父「閃避」艷星

提到爸爸新馬仔，兆尊指爸爸有祥嫂就不敢風流，更抵死憶述兒時無辜往事：「當年有個艷星叫咗我爸爸多次上去佢屋企食飯，爸爸推得太多終於帶埋我去做『擋箭牌』。當時我大概只得7歲，生得唔高，記憶猶新係『叮噹』按門鐘，一位着住絲質睡衣嘅姐姐嚟開門，爸爸食完兩味菜同艷星講『我都係走先』。」不過，這餐飯後兆尊竟捱打：「因為返屋企後媽媽馬上拉住盤問我『同爸爸去咗邊？同邊個食飯？姐姐咩樣？着乜衫？』當時我有話直說回應『佢咁高，又有兩嚿嘢阻住，我睇唔到個樣！』於是就被媽媽拉入房掌摑……」兆尊回想起被抽擊都感到好無辜：「其實細路仔只係食嘢，點會理咁多嘢？」

對於傳他擁有15億身家，他語氣堅定向記者道：「我1億都未見過，講得出做得到，我有15億嘅話，我可以畀一半你。」又形容自己只屬有自保能力的野生動物：「我嘅階層喺舒適區，冇人會攻擊你，但是再探頭就會被咬，我何必要上位同人競爭，越高越危險，大鱷食細鱷。」

早年有星媽向他「賣女」

被標籤是成功二世祖，問到可有女子投懷送抱？他坦言近年收到超過萬個DM：「如果我真係用『15億二世祖』去呃人，我呃乜都有，尤其喺呢個市道，好多人都係想搵安心生活，『試食』、『一夜情』我可以食足幾年都食唔完，但邊食得晒呀？而我冇必要做呢啲咁衰嘅嘢，唔好意思我米倉冇咁多米呀，我未有能耐做到佢哋心目中嘅許願樹。」他坦言20多歲時以性行先，今時今日嚮往相處關係多過情慾關係，冇興趣做「耕田佬」角色：「坦白，每日喺佢哋（女友）身上最多用得嗰半個鐘，但其餘時間要對住個煩氣嘅人，有冇必要不停貼錢買難受先？玩貓仲開心啲。」此刻他又再爆多啲啲：「早年已有媽媽好似『賣女』咁，開宗名義追問我『你有冇樓？』、『有冇車？』、『有幾錢身家？』我就回覆『你都知你個女同我朋友拍緊拖㗎喎！』星媽竟答『唔好理佢哋，你有冇興趣呀？』原來有呢種人，我接受唔到。」

鄧兆尊建議聰明靚女可加入娛圈

最後他又再爆外人不知的娛圈生態：「呢個圈每年都有好多人爭入大染缸，但一群魚要突出要靠好多嘢，包括靠人情及美色，聰明嘅靚女可以加入娛樂圈，以我眼見有個女星同時間能應酬兩個男人，最終仲上到一線兼做埋電影女一5至6年，佢經驗豐富又可以豁出去，但之後都係消失咗，所以話『幾好打嘅獅子都有隻打贏你』，除非父母好有地位，想個女入行急促成長，最多玩1至2年好走，否則學壞就救唔返，因為呢個世界好多人會因應你性格控制你，比如針對住好色、貪名、貪利、貪錢、貪毒、貪賭，我唔貪所以不受控制，出身富裕嘅陳慧琳亦係圈中唯一清泉。」

