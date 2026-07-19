陳庭欣分手後棄揸富貴前度舊寶馬 換新車舉V字手勢有玄機？ 獲金牌媒人林盛斌介紹筍盤

38歲的2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），自去年底證實與拍拖8年的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手後，正式展開自力更生的新一頁，昔日經常被稱為「10億女友」，陳庭欣早已澄清「邊有10億咁多？」，反而陳庭欣有名「job后」，吸金力強。雖然她現已搬離昔日位於沙田九肚山的3,000呎豪宅愛巢，退居黃大仙自置的500呎物業，但身為「東張女神」的她，工作不斷。近日陳庭欣在社交平台高調晒出「喜提新車」的短片，分享回復單身後，首份送給自己的禮物。片段中，她親自前往九龍灣的陳列室收車，新車車頭綁上了非常搶眼的巨型橙色絲帶蝴蝶結，陳庭欣坐上司機位，並對鏡頭展露燦爛笑容兼開心舉起「V」字手勢，意味著可以自食其力。過往曾擁有前度所贈金色及紅色寶馬的她，如今轉投內地電動車品牌懷抱，證明其財力雄厚。

陳庭欣不時現身球場打匹克球

回顧這段長達8年的感情，陳庭欣與前度男友Benny曾屢傳婚訊，可惜最終未能修成正果，豪門夢碎。不過回復單身後的陳庭欣，並沒有讓自己繼續陷落於失戀的陰霾中，極速收拾心情，近月積極將精力投入到運動中，不時以一身健康性感的打扮現身球場，大玩時下新興運動匹克球，大騷逼爆身材，她以行動證明，單身生活不但不枯燥，反而可以將重心放回自己身上，重新出發。

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陳庭欣獲「金牌媒人」林盛斌幫忙

陳庭欣重投單身市場，圈中出名是「金牌媒人」的林盛斌（Bob），亦火速伸出援手，揚言會為陳庭欣全力物色及介紹優質新對象。對於阿Bob牽線做媒人，陳庭欣亦大方接受，並透露目前已經見過其中一位男士。當被問到會否想「漁翁撒網」多見幾位新對象慢慢挑選時，陳庭欣笑言現時不心急尋找另一半，一切順其自然，但認為多認識朋友亦無妨，以輕鬆心情迎接下一段更美好的良緣。

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