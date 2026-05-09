陳庭欣嘆難忘10億前度：冇可能100%冇事  遇一事失控落淚  放眼未來「呢個人總會出現」

前港姐冠軍陳庭欣，去年底宣布與拍拖8年的富商男友楊振源（Benny）分手，豪門夢碎。回復單身後，陳庭欣表面上極速收拾心情，表現得十分堅強成熟，不時以性感打扮現身球場打新興運動匹克球（Pickleball），圈中「金牌媒人」林盛斌（Bob）更揚言會為她全力物色、介紹新對象。不過，堅強背後總有脆弱一面，陳庭欣近日接受訪問時坦言，其實自己至今仍未完全走出失戀陰霾，更自爆偶然聽到情歌時會失控流淚，對舊情似乎仍難以完全釋懷。

陳庭欣：冇可能100%冇事

陳庭欣日前到新城廣播接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問，大方剖白單身後的心境。她坦言目前的感情生活處於公開的單身狀態，分手至今大約四、五個月，若說心情完全「100%冇事」是不可能的。她更在節目中點播了內地歌手向思思的歌曲《總會有人》，分享有次坐朋友車時偶然聽到這首歌，覺得歌詞寫得非常好，更自爆當時聽到忍不住流淚。縱使受過情傷，陳庭欣依然對未來抱有希望：「可能呢個人唔啱，總會有呢個人出現，未必係早出現，可能係遲出現。」

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陳庭欣奮力面對新生活

雖然心中仍有脆弱的一面，但陳庭欣正奮力面對新生活。她表示回復單身後多了屬於自己的時間，不用再將收工或放假的私人時間全盤遷就另一半，現在反而感覺輕鬆和放鬆了，能重新思考和探索自己真正的興趣。除了重拾昔日放低了一段時間的打拳外，她近期更極度熱衷於匹克球。

陳庭欣擴闊社交圈子

在積極尋找自我的同時，陳庭欣亦不忘擴闊社交圈子。早前她笑指拍檔關楚耀沒有介紹男生給她，關楚耀則打趣回應指現時球場的人她都已經認識，但承諾接下來開設新分店時會有「新面孔」，著陳庭欣屆時多到場走走結識新朋友。至於由阿Bob牽線介紹的對象，陳庭欣透露目前已見過其中一位。被問到會否想「漁翁撒網」多見幾位新對象，她笑言雖然現時不心急尋找另一半，但多認識朋友亦無妨，更打趣表示除了運動界別外，也希望魔術師甄澤權（Louis）能為她介紹魔術界的朋友。

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