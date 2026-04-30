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陳庭欣被笑「漁翁撒網」識男仔 大方回應：多認識朋友無妨 否認心急搵另一半 關楚耀考獲匹克球教練牌

影視圈
更新時間：17:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-30 HKT

陳庭欣、關楚耀、甄澤權、何浩文一同到九龍灣出席活動，陳庭欣與關楚耀以運動打扮現身，關楚耀考獲了匹克球教練牌，現在會指導學生，陳庭欣則會再考第二級，不過暫時未有打算教學生，只想多花時間打波，以健康為主，「不過我食得不健康，會食零食，不似關楚耀食的都是沒有味道的東西，非常健康。」

關楚耀爆甄澤權未請過客

關楚耀笑言，也會食其他食物，如大家打球比賽後，也會互相請客食下午茶，不過甄澤權就未請過，因大家都不敢叫他一起打波，怕身為魔術師的他傷到手，加上他將在6月在紅館開魔術騷，陳庭欣笑言：「打傷他就不好了，我試過打到別人的眼。」

何浩文打5份工維持生計

談到陳庭欣指關楚耀沒介紹男生？他笑言球場的人她都認識，但接下來會開新分店，屆時會有新面孔，著陳庭欣屆時多到場走走。至於林盛斌介紹的對象，陳庭欣表示已見過一位，問想多見一些對象漁翁撒網？她笑言不心急找另一半，但多認識朋友也無妨，現在打波多了球友也更健康，笑言除了運動界外，也想甄澤權再介紹魔術界的朋友。至於何浩文最近轉行做歌手，剛推出第二首歌，笑言要打5份工維持生計。

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