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《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？

影視圈
更新時間：22:10 2026-07-17 HKT
發佈時間：22:10 2026-07-17 HKT

周星馳（星爺）自編自導的最新電影《功夫女足》要待8月13日（星期四）才於香港及澳門地區上映，但已經成為熱門話題。事關《功夫女足》於內地率先上映，僅僅一週已創下全國總票房達10億元人民幣（約11.5億港元）的好成績，足見周星馳在中國的影響力。然而，《功夫女足》票房表現強勁，仍有令周星馳煩惱的事，他今日（17日）在IG一連發布了六則限時動態，內容並非慶祝票房大捷，而是轉發多張觀眾晒出的「問題電影票」，並附上三個問號，似乎對此現象表示極度不解，引發網民討論《功夫女足》是否遭遇「偷票房」情況。

手寫票、塗改票層出不窮  周星馳發文質疑

所謂「偷票房」，是指影院將熱門電影A的票房收入，違規轉移至另一部電影B上，藉此為B電影製造虛假的高票房數據。根據周星馳轉發的內容，以及網上大量觀眾分享的票根作為證據，此次《功夫女足》疑被「偷票房」的手法層出不窮。許多觀眾表示，在購買《功夫女足》電影票時，收到的竟是手寫戲票，更有網民分享，一張手寫票竟要應付11位觀眾入場的「證據」。其中一張截圖更顯示，戲票上明明寫着另一部動畫電影《八仙！》的片名，卻疑似被人用筆塗改，直接手寫上《功夫女足》的片名，種種不尋常的操作都引起網民質疑存在「偷票房」疑嫌。

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影迷要求徹查還公道

儘管《功夫女足》的票房表現強勁，穩坐單日票房冠軍寶座，但「偷票房」事件無疑為這份喜悅蒙上了一層陰影。此事件不僅直接損害了片方與投資者的收益，更嚴重擾亂了電影市場的公平競爭秩序。周星馳透過社交平台公開質疑，引起公眾關注，大量影迷紛紛表示支持他討公道，並強烈要求相關部門介入調查，徹查違規操作的影院，確保電影市場的健康發展。

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