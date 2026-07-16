周星馳《功夫女足》疑寸世界盃黑哨惹韓國人抵制 《美人魚2》一原因塵封8年有望上映？

周星馳相隔多年再次親自操刀的新片《功夫女足》，已於7月11日在內地全國上映，而香港及澳門地區則定檔在8月13日上映。電影《功夫女足》在內地的票房大收，已於今日（16日）突破9億人民幣票房大關，但電影口碑卻呈兩極反應，更因片中出現韓國隊伍，觸怒韓國網民鬧出風波。而周星馳另一部執導電影《美人魚2》，傳因涉及「劣跡藝人」而拖足8年上映無期，近日有傳迎來曙光。

電影《功夫女足》被批特效粗糙

電影《少林足球》的姊妹作《功夫女足》，由人氣女星迪麗熱巴與張藝興領銜主演，電影上映未夠一星期，已成功製造話題。雖然電影獲部分忠實影迷沉浸在「星爺情懷」中，卻也有大批觀眾直指電影特效粗糙，笑點老套且充滿AI生硬感。

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周星馳面對批評有感而發

當中內地知名主持林海不留情面，發文痛批《功夫女足》難看，直言「星爺，不欠你了」。面對外界的批評，周星馳日前在宣傳活動上罕有表態，坦言最害怕讓觀眾失望，辜負了團隊與影迷的期待。除口碑出現爭議，《功夫女足》同樣因劇情觸怒韓國網民。

《功夫女足》疑影射韓國球隊

據悉，電影中出現一支名為「梨花隊」的海外反派球隊，該隊伍不僅在場上頻耍陰招、犯規，更使出「美人計」誘惑裁判。由於隊名疑似暗指韓國知名學府「梨花女子大學」，加上內地媒體報道時，將劇情與2002年世界盃南韓隊引發爭議的裁判莫雷諾（Byron Moreno）作連結，引起韓國網民不滿。

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韓影帝宋康昊拒演黑哨裁判

有傳周星馳曾計畫邀請韓國影帝宋康昊客串飾演「偏袒南韓隊」的黑哨裁判，但對方在了解劇本後果斷拒演。對於針對韓國體育界的負面影射，不少韓國觀眾對周星馳表現反感，在網上痛批周星馳淪落到要靠「煽動反韓情緒」來賺錢，揚言發起全面抵制。

電影《美人魚2》拍畢8年未上映

此外，周星馳另一部倉底電影《美人魚2》，近日同樣成為話題。《美人魚2》早於2018年殺青，原訂2020年上映，卻有傳因「劣跡藝人」吳亦凡、羅志祥是主演之一，而遭全面封殺，導致佔全片高達三分之一的戲份，必須全數作廢。有指周星馳為挽救心血之作，緊急搵喜劇男星艾倫入組救火重拍，並將劇本重寫多達十一次，將原本在第一部出現的海洋環保題材，大幅改寫為「蟲洞計畫」的太空科幻片。

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羅志祥澄清冇份演《美人魚2》

更有消息指《美人魚2》因為重拍，導致製作成本從3億飆升至6億人民幣，當年的原班人馬鄧超與張雨綺確定無緣回歸，僅剩「星女郎」林允一人演出。幸運的是，相隔8年《美人魚2》已順利取得公映許可證（龍標），傳出預計在2028年上映。對於被指是「累街坊」一員的羅志祥，日前在FB出PO澄清：「報告！報告！偶本人並沒有演過美人魚2喔，謝謝媒體朋友的關心」。