功夫女足丨製作特輯派彩蛋 經典電影場口重現掀回憶殺 周星馳親自演繹無厘頭風格魅力不減

由周星馳執導的最新力作《功夫女足》自2026年7月11日在內地上映以來，雖然評價卻呈現極度兩極化，不過無損票房成績，上映短短6日票房已經突破9億人民幣，連日來周星馳率領一眾演到內地巡迴謝票，有觀眾直言被電影中簡單的快樂打動、純真、好笑、回歸喜劇本心。周星馳坦言：「你們的支持就是我們的動力。」與此同時，電影已定檔於8月13日在香港及澳門地區同步上映。

《功夫女足》情懷特輯掀集體回憶

近日《功夫女足》劇組公開了一段「童年老朋友」情懷特輯，影片集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興、劉嘉玲等一眾巨星，特輯中眾人紛紛化身「星迷」，分享周星馳電影對他們成長的深刻影響，更重現《食神》、《喜劇之王》、《長江7號》等多個經典場面一來就播出片段，瞬間點燃影迷的集體回憶。

相關閱讀：周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？ 勢如破竹5日破8億票房 貓眼上調預測總收25億

張小斐坦言從小看著周星馳電影長大

在「童年老朋友」特輯上，女角之一的張小斐坦言：「我們從小看著周星馳導演的電影長大。」另一女角迪麗熱巴表示小時候會「循環播放」星爺的電影，即使現在重看《喜劇之王》仍有不一樣的體會。張藝興則坦言星爺的電影在自己心中種下了一顆種子。而演員許君聰更激動表示，入行二十多年，能與童年偶像合作，終於「圓夢了」。從幕後花絮可見，滿頭白髮的星爺親自在片場指導，從演員的步法、表情到動作的「律動感」，無不親力親為，其標誌性的「無厘頭」風格讓片場笑聲不斷。過往周星馳的電影締造了不少經典場口，今次《功夫女足》亦巧妙地將周星馳的經典元素「昇華」並融入新作。預告中可見從《食神》中的七大武器之首的「摺凳」、「爆漿瀨尿牛丸」、《喜劇之王》裡尹天仇對著大海高喊「努力！奮鬥！」、那本不離手的《演員的自我修養》以及《少林足球》經典的舞蹈場面，輕功水上飄、天外飛仙，甚至安排了人氣跳舞女團 Avantgardey 跳出《少林足球》的魔性舞步，都會以全新手法重新展示。

最大彩蛋莫過於劉嘉玲的友情客串

特輯的最大彩蛋莫過於劉嘉玲的友情客串。她與周星馳曾於30年前合作《大內密探零零發》，兩心相隔多年重聚，劉嘉玲笑言：「我覺得他除了頭髮白了一點之外，其他都一樣。」兩人更在片場親密合照，重現當年「你肚子餓不餓？我煮碗麵給你吃」的經典對白，溫馨互動讓影迷感動不已。聯合導演之一的林子聰在特輯中認為，將同一個經典笑料以現代的拍攝手法重新演繹一次，反而能碰撞出許多新火花，這是一次全新的展示：「這些不算致敬了，是昇華！」而這份「昇華」在迪麗熱巴身上展露無遺。迪麗熱巴將在球場上施展當年林子聰在《少林足球》中的招牌絕技「輕功水上飄」，因這次迪麗熱巴的騰空高度更高、出來的氣勢更加凌厲，劇組索性將這招直接升級，去到《大內密探零零發》的神功級別「天外飛仙」，林子聰大讚：「青出於藍，完全不同，這次高級很多。」

相關閱讀：周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口