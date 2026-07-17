大S億元遺產爆爭奪戰 台灣戶口剩40多萬港幣 前夫汪小菲查海外資產 傳S媽指使具俊曄爭產

台灣女星大S（徐熙媛）於2025年初病逝後，其高達數億元的遺產去向成為台灣娛樂新聞焦點。但近日有報導指，大S在台灣的銀行戶口經計算後竟僅剩約200萬台幣（約48萬港元），連支付台北信義區豪宅單月房貸都不夠，與其出道30年累積的身價落差極大。為此，前夫汪小菲以兩名未成年子女法定監護人身分，正式委託跨國律師團隊，全面追查大S疑似隱匿於海外的龐大資產，以捍衛家人應得的遺產份額。

大S資產估算高達逾億港元

據外界估算，大S名下不動產與版權等固定資產價值高達6.5億至10億元台幣（約1.5億至2.4億港元），而她過去在內地發展的豐厚酬勞傳聞多存放於海外，目前僅S媽（黃春梅）知曉明細卻始終保持不透明。汪小菲陣營強調，此次跨國查帳旨在確認子女應依法繼承的三分之二份額未遭低估或刻意隱匿。為了避嫌，汪小菲已將子女繼承的資金設立獨立信託專戶並由法院指定代理人監督，自己則承諾繼續代繳每月百萬台幣房貸，強調絕無權限挪用、也不會直接獲取任何資金。

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傳S媽推動女婿具俊曄爭產

然而，這場遺產風暴也牽動了三方陣營的激烈角力。據台媒報導，有消息指出，大S的韓籍歌手老公具俊曄正試圖以「不懂中文、在悲痛中遭誤導」為由，委託律師推翻先前已公證的放棄繼承協議，企圖爭取三分之一的法定份額，甚至傳出背後有S媽私下推動女婿爭產。對此，S媽堅決否認指使具俊曄爭產，並悲訴自己面臨被迫遷、流落街頭的危機；徐家方面更強硬表態，拒絕承認大S生前留在手機備忘錄中的簡易遺產分配意願。這場錯綜複雜的遺產爭奪戰，短期內恐難以落幕。

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