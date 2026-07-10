大S離世1年半逾億遺產遭凍結S媽含淚訴被迫遷 具俊曄再孤獨現墓園 徐熙媛大女突刪IG惹揣測

台灣女星大S（徐熙媛）去年2月於日本病逝，其高達逾億的遺產分配問題，擾攘多年。近日有台媒報道，大S生前的資產、包括名下銀行帳戶與物業，已依法律規定全面凍結，必須等待律師與銀行進行繁複的清算手續，並扣除遺產稅及分配各方份額後才能合法動用。大S母親「S媽」黃春梅面臨被迫搬離大S為她提供的豪宅。

大S媽媽呻被趕出豪宅

據台媒報道，大S母親「S媽」黃春梅證實，由於自己並非大S遺產的法定優先繼承人，被迫搬離女兒生前為她準備的「國家藝術館」豪宅。S媽傷心表示：「我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的。」

汪小菲傳出售大S物業

而大S生前的另一處豪宅「台北信義」，同樣面臨問題。有傳韓籍丈夫具俊曄無意繼承大S的遺產，屬於大S仔女的三分二繼承權，則在大S前夫汪小菲為仔女監護人的前提下，傳有意尋找買主將物業出售，若沒有人接手，未來恐將面臨淪為法拍屋的命運。

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汪小菲釐清處理大S遺產

汪小菲針對外界對大S遺產的傳聞，早前已委託律師發表聲明釐清。汪小菲強調屬於兩名兒女依法繼承的三分之二遺產，已為一對子女設立信託專戶妥善管理以保障其未來。至於具俊曄依法繼承的其餘三分之一遺產，則交由對方依個人規劃自行處理，汪小菲對此表達完全尊重。

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大S女兒小玥兒註銷IG

目前，大S的一對仔女由前夫汪小菲接手照顧，年僅12歲的女兒小玥兒今年5月剛開設的IG帳號，曾見到阿姨小S、外婆S媽等追蹤。小玥兒的IG曾發兩篇貼文，獲網民留言打氣。但最近有網民發現小玥兒的IG已帳號，已悄悄註銷，似乎想過低調生活。

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具俊曄吳佩慈現身大S墓園

至於大S的老公具俊曄去年被見到在墓園陪伴亡妻長達1年，今年初曾被指返回韓國，但昨日（9日）有網民在小紅書發文，透露在7月8日前往金寶山悼念大S時，意外撞見獨自前來祭拜的具俊曄。據目擊網民指，具俊曄帶飯菜陪伴亡妻，孤身坐在墓前，透過平板電腦靜靜回顧著大S生前的影音點滴，期間更數度低頭拭淚。而大S的「華岡七仙女」女友吳佩慈，昨日（9日）在IG的限時動態貼出拜祭大S的照片，思念亡友。