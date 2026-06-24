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汪小菲老婆親解不接大S徐熙媛兒女回北京真相 直播霸氣反擊「後母」無權決定：爸爸會自己說明

影視圈
更新時間：01:31 2026-06-24 HKT
發佈時間：01:31 2026-06-24 HKT

汪小菲的太太馬筱梅（Mandy）今年二月才迎來家中新成員，日前又剛替兒子辦完熱鬧的百日宴，整個家庭正享受著添丁的甜蜜時光。然而，外界對她與老公前妻大S徐熙媛所生一對子女的相處情況依然高度關注，近日更因瘋傳她「不接大S兒女回北京上學，只想讓自己的孩子享受」而引發網友激烈討論。馬筱梅日前終忍不住，在直播中霸氣回應抨擊。

馬筱梅將話語權交還汪小菲

面對網友的尖銳指控，馬筱梅語帶無奈直言：「你都覺得我是一個後媽了，我還能有甚麼多大的話語權去講？」她坦言在孩子就學這類核心問題上，自己根本無權插手，並透露：「再過一段時間吧，有些事情呢，爸爸他們自己會有一個說明。」字裏行間表明這些事是由汪小菲處理。對於網上的抹黑，她更表示：「一句話吧，做人留一線，日後好相見。」

馬筱梅揭暫時不接孩子真相

事實上，馬筱梅曾解釋暫時不接孩子回北京的關鍵，在於「環境適應」的考量。兩個孩子長期在台北生活，已有固定同學與生活圈，連學校老師也不建議短期內強行轉換環境。現時，她與汪小菲每週都飛往台北陪伴孩子三天，也善用暑假帶他們到北京慢慢讓孩子接觸和適應當地生活。

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