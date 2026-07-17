自然系女子旅行｜葉靖儀黃瀅仴緊身裝上陣半空食蕉 勒緊火辣身材 林映暉尺度大開講有味笑話

TVB Plus（82台）逢周四晚10時05分及周五晚10時熱播的王牌旅遊節目新一輯《自然系女子旅行》（《自然系女子旅行3》），由林映暉（暉哥）第三度擔任主持，聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新生代性感女神齊齊大騷驕人身段，帶領觀眾遊歷花蓮及台東等地。在最新一集中，自認嚴重畏高的葉靖儀與黃瀅仴換上緊身運動裝，挑戰攀登百年樟樹。兩人在樹下做「樹人操」熱身時盡顯完美S曲線，擁有舞蹈底子的黃瀅仴更輕鬆大晒逆天長腿做出一字馬，畫面相當吸睛！雖然葉靖儀坦言平日行近商場玻璃欄杆都會腳軟，但最終她仍咬緊牙關，與黃瀅仴雙雙登頂，更在半空中被安全帶勒緊火辣身材吊住食香蕉作獎勵，亦讓她笑稱「別有一番風味」。

林映暉與黃瀅仴同遊瑞穗鄉

挑戰完高空攀樹後，兩位女神隨即前往馬太鞍濕地生態園區，坐在水中央品嚐極具原住民風味的石頭鍋及竹筒飯，微風吹過更隱約展現出她們白滑的長腿與性感魅力。本集節目更迎來驚喜彩蛋，由於葉靖儀需趕回香港工作，林映暉隨即驚喜現身接棒，以「半個地膽」身份與黃瀅仴同遊瑞穗鄉。兩位靚女在偌大的果園裡親自採摘柚子花，並動手製作精緻的香包及果凍花，期間兩女更放下女神包袱，大開尺度講起「半鹹淡」的有味笑話，將性感誘惑與幽默完美結合，盡展迷人的反差魅力。

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四位女主持清涼性感福利照吸睛

隨着節目播出後口碑載道，四位女主持頻頻在社交平台大派清涼性感福利照，讓她們的人氣在網絡上直線飆升！其中黃瀅仴的Instagram粉絲人數由原先約1.7萬迅速躍升至接近2.2萬，升幅高達兩成，她受訪時難掩興奮地表示每天看到追蹤人數快速增長感到無比驚喜，更感激粉絲留言支持；而身為節目「流量密碼」的林映暉成績更為亮麗，憑藉系列節目及姣好身段，已為她累積帶來超過2.5萬的粉絲增長，足見這班《自然系》性感女神的強大號召力與吸粉魅力。

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