林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3

27歲的林映暉（暉哥）因主持TVB Plus（82台）旅遊節目《自然系女子旅行》而人氣急升。她在節目中經常以性感造型示人，大方展示美好身材，健康又自然的形象讓不少網民留下深刻印象。

《自然系女子旅行3》6月25日首播

隨著《自然系女子旅行》系列來到第三季，林映暉亦積極為節目宣傳。日前，她在IG上傳了一段短片，為即將播出的《自然系女子旅行3》預熱。影片中，她身穿粉紅色比堅尼，面帶甜美笑容，在鏡頭前擺出活力十足的姿勢，原地跳動了一下後，用手勢預告「3」的來臨，渾身散發著夏日氣息。她留言表示：「大家熱烈期待嘅 ⁠《自然系女子旅行3》要返嚟啦！首播日期會係6/25 !!記得留低時間睇我哋嘅播出啦，約定你。」

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林映暉性感上陣獲網民讚夠誠意

該影片一出，立即吸引了大量網民觀看及留言。許多粉絲對林映暉為節目再度「派福利」感到驚喜，紛紛大讚她「誠意十足」、「好有吸引力」、「期待第三季播出」，認為她的宣傳方式非常成功，成功引起話題。

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