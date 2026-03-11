Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自然系女子旅行3｜林映暉再主持「比堅尼浸溫泉」正過《女行團》？兩大小花受熱捧性感加入

更新時間：23:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-11 HKT

TVB Plus王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列一直深受網民歡迎，TVB近日宣布強勢回歸，開拍第三季，並將遠赴花蓮、台東及韓國濟州取景。主持人「暉哥」林映暉憑藉前兩輯節目一嗚驚人，其可愛怕醜的鄰家女孩形象，與浸溫泉時展現的誇張驕人身材形成強烈對比，讓觀眾眼前一亮，被封為「新一代TVB咪神」。隨著新一季開拍消息傳出，暉哥過往的溫泉性感照亦再度被網民翻Loop回味。

林映暉《自然系》奠定咪神地位

在《自然系女子旅行》前兩輯中，暉哥曾與林襄、張雅涵、林莎等台灣女神齊齊浸溫泉。當時不少觀眾只認識她可愛的外表，沒想到她在鏡頭前穿上比堅尼後，身材完全不遜於一眾性感女神，反差感極大，成功引起熱話。從網上流傳的性感照可見，不論是獨自浸浴，還是與嘉賓互動，暉哥的豐滿上圍都極為搶鏡，奠定了她在觀眾心中的性感地位。有網民指，友台HOY TV的《女行團》主打女星性感出行，收獲不少關注，而TVB今次再派暉哥出戰，顯然是「終於出招」，意在與友台抗衡。

相關閱讀：自然系女子旅行｜暉哥與台灣女神浸浴畫面香艷 互望對方胸部勁尷尬

網民公投林映暉性感拍檔

《自然系女子旅行3》將由暉哥夥拍3位TVB自家女藝人，一同上山下海，體驗絕景溫泉。嘉賓人選雖未公布，但已引發網民在討論區發起公投，其中以前港姐季軍梁超怡（Carina）及新生代小花葉靖儀（Michelle）的呼聲最高，被視為加盟節目的兩大熱門。

葉靖儀似朴敏英受追捧

葉靖儀因其甜美外貌和激似韓國女星朴敏英而備受追捧，網民大讚她「好自然靚嗰種」、「咁索又gfable」。而她亦不吝在社交媒體上大派福利，分享泳裝照和生活美照，其清新又帶點性感的風格，與節目《自然系女子旅行》的療癒主題不謀而合。

梁超怡可愛性感追捧者眾

另一位大熱人選梁超怡，自參選港姐以來便憑藉標緻五官和優雅氣質吸納大量粉絲。她在社交媒體上同樣活躍，時常分享各種時尚造型，當中不乏突顯好身材的性感打扮，盡顯健康美態。網民力挺她加入，認為她與暉哥的組合定能產生新鮮的化學作用。

相關閱讀：女行團｜邱晴心口開窿泳衣被巨浪衝擊險移位 泥漿浴大玩「邪惡角度」向高海寧挑機

