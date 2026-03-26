自然系女子旅行3丨《魔音女團》葉靖儀自備10套泳衣上陣 黃瀅仴比堅尼初解放新血注入

TVB Plus（82台）旅遊節目《自然系女子旅行》系列，過往捧紅不少新晉小花，節目繼續以山海為主題，透過螢幕為觀眾進行療癒之旅。最近拍攝的《自然系女子旅行3》，四位主持林映暉（暉哥）、梁超怡（Joey）到韓國濟州取景，已率先曝光，而另外兩位新主持亦已揭曉。

葉靖儀享受浸溫泉

早前剛入圍《魔音女團》的葉靖儀（Michelle），以及《直播靈接觸》小編「白無常」黃瀅仴（Verena），已經出發到台灣的花蓮、台東進行拍攝，二人更預備多套泳衣，準備享受當地溫泉。

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葉靖儀難掩興奮心情，直言對當地美食如蛋餅、牛肉麵、滷肉飯等台式美食情有獨鍾，更愛浸溫泉，此行已帶備10套泳衣出鏡。葉靖儀說︰「今次第一趟去花蓮，當地溫泉最期待，所以帶咗成十套泳衣過去慢慢襯。有唔同style、型格feel、可愛feel樣樣都有，可以襯唔同温泉，啱邊套着邊套。」

黃瀅仴怕NG影響進度

而黃瀅仴初次拍攝旅遊節目，並擔任主持一職，算是圓自己的小小心願和小目標。黃瀅仴笑說︰「工作以外本身都好鍾意旅行同食嘢，今次仲拍到好腳Michellle（葉靖儀）。」黃瀅仴自言此次花蓮、台東之旅，會走訪不少溫泉，並安排很多泳裝環節︰「所以準備咗一系列比堅尼出鏡，平時去沙灘玩都着得較密實，一來怕醜、二來怕曬黑。」黃瀅仴稱初次性感出鏡比較緊張，希望不會有太多NG影響拍攝進度。

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