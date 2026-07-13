林映暉橙色比堅尼效果震撼  梁超怡變小辣椒寸完暉哥開黃腔：我嘴功好叻｜自然系女子旅行3

TVB熱播旅遊節目《自然系女子旅行3》繼續為觀眾派發大量「冰淇淋」，近日播出一集中，「自然系」台柱林映暉（暉哥）與前港姐季軍梁超怡（Joey）齊齊大解放，以性感三點式比堅尼上陣浸溫泉，兩位靚女展現巔峰顏值，畫面極度養眼，火速成為網民熱話。

林映暉現驕人上圍超震撼

節目中，身為《自然系》系列台柱人物的林映暉果然沒有讓粉絲失望。她換上一套亮眼的橙色比堅尼，盡情展現豐滿驕人的上圍，視覺效果堪稱超震撼，惹火身材一出，絕對是「誰與爭鋒」。最令粉絲著迷的是，雖然林映暉已經歷過多季節目洗禮，但當她準備落水時，依然流露出既可愛又害羞的招牌表情，這份渾然天成的嬌俏感，再次狠狠地震撼了一眾粉絲的心靈。

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林映暉被梁超怡寸到應？

除了林映暉搶鏡，同行的梁超怡亦不遑多讓，穿上淺藍色三點式比堅尼的她，肌膚白滑兼曲線盡現，同樣極為吸睛。而在這集節目中，梁超怡更完全放低港姐包袱，展露「小辣椒」的嗆辣性格。事關二人來到韓國最深泉源的「美人湯」碳酸泉水浸浴時，梁超怡疑似開腔「寸」前輩，笑言對方明明已拍過多輯節目、浸過無數次溫泉：「點解每次落水你都好似好緊張、好驚咁？」，逼得林映暉要急急解畫，坦言穿比堅尼出鏡依然會害羞，但拍攝開始後就會自然投入。

梁超怡疑開黃腔玩暉哥

不過全集最高潮，絕對是二人轉戰室內水療按摩池的一幕。當時林映暉熱心推薦按摩池的「嘴功」，向梁超怡解釋池內裝有多方向噴嘴，可以噴射身體不同部位以達到極佳的水療效果。怎料外表斯斯文文的梁超怡竟然語出驚人，大膽疑似開黃腔反擊：「仲以為你話咩添，我啲嘴功都好叻，你要唔要試吓吖？」這番豪放又帶點曖昧的發言，令在場氣氛瞬間升溫，盡顯她大膽幽默的一面。

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