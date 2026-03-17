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自然系女子旅行3｜梁超怡騷火辣比堅尼照宣布加盟  林映暉「露前又露後」奮力抗衡

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-17 HKT

TVB Plus王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列一直深受網民歡迎，電視台近日宣布將開拍第三季，除了「新一代TVB咪神」林映暉（暉哥）確定回歸，今日更宣布前港姐季軍梁超怡（Joey）將強勢加盟，令粉絲極度期待！早前TVB確定將有3名自家女星加入林映暉的「浸溫泉戰團」，現時率先公布梁超怡加入，另外2位人選仍然大賣關子。

林映暉性感照率先流出

隨著新一季開拍消息傳出、將有3位性感女神加盟，再度擔任主持的林映暉當然不敢怠慢，為「輸人唔輸陣」，率先在社交媒體上載多張性感靚相。相中可見，暉哥「露前又露後」，其中一張她身處溫泉旁，回眸一笑大騷白滑玉背；另一張則在窗邊望向蔚藍大海，展現迷人背部線條。但最吸睛的是從窗簾後窺探的性感照，展現誇張上圍春光，讓一眾《自然系》的忠實粉絲大為興奮，紛紛表示期待她再次「集集浸溫泉」。

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林映暉「全身都係肉肉」

對於第三季拍攝，暉哥表示非常開心，不過對於自己的身材，她卻謙虛地形容為「全身都係肉肉」。她笑言，今次的旅伴梁超怡身形纖瘦，讓她在拍攝泳裝浸溫泉畫面時，「企佢隔籬都好怕醜」，逗趣的發言與她的火辣身材形成強烈對比。

梁超怡預告「浸勻濟州溫泉」

本季另一位女神主持，是前港姐季軍梁超怡。她強勢加盟的消息一出，立即引起網民熱議。從她最新的性感相可見，身穿白色比堅尼的她，在池中大方展現驕人身材，性感指數絕對不輸暉哥。梁超怡表示，對於能加入節目感到興奮，並已預告此行最期待的是「浸勻濟州唔同嘅特色溫泉」，看來已準備好與暉哥齊齊大派福利。

梁超怡曾介入蔡卓妍石恆聰戀情？

梁超怡早前曾被指介入蔡卓妍（Ah Sa）與「百億麻雀館太子爺」石恆聰的戀情，但她事後已公開否認，強調絕無此事，並承認緋聞對其事業造成影響，希望外界能將焦點放回她的工作表現上。新一季《自然系女子旅行》將前往花蓮、台東及韓國濟州拍攝，有了林映暉與梁超怡兩位女神坐鎮，相信屆時定會再次掀起話題。

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