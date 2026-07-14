吳雨霏40歲生日會感觸落淚 親揭難復出樂壇真正原因 感激歌迷體諒鼓勵私訊會盡覆

前女團Cookies成員吳雨霏（Kary）自2015年與「網球王子」洪立熙 （Brian）結婚後，將生活重心完全轉移至家庭，先後誕下一子兩女，近年更成為寄養媽媽，一家人生活幸福美滿。然而對於吳雨霏何時重返樂壇，始終是歌迷們最翹首以盼的疑問。日前吳雨霏在一場由粉絲為她舉辦的40歲生日會上，終於親自剖白心聲，坦言在現今的人生階段，回歸幕前是一個極其「重大且不容易」的決定，家庭的重量讓她對是否復出變得格外謹慎。

吳雨霏因要顧及家庭難復出

吳雨霏在生日會上坦言，重返樂壇的決定對她而言絕非易事，「因為始終而家我踏入人生嘅另一個階段，我有自己嘅屋企，好多時候，要出返嚟唱歌呢啲咁重大嘅決定，我覺得對我係一啲都唔容易。」這番話道盡了她作為母親，在事業與家庭之間的心理掙扎。

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吳雨霏被歌迷感動一度落淚

儘管暫時將音樂事業擱置，但吳雨霏對歌迷的愛與感謝卻絲毫未減。在這場為她慶祝40歲的溫馨生日會上，粉絲們的用心佈置讓她感動不已。現場掛滿了寫有「壽」字和「KARY」的氣球，更準備了精緻蛋糕，場面熱鬧。身穿粉紅色毛毛上衣的吳雨霏狀態極佳，她首先便哽咽著感謝粉絲：「好多謝大家咁多年嘅等候。」她坦言自己並不像以往那樣活躍，但一直有留意粉絲們的留言，更暖心呼籲：「你哋DM我啦，我如果可以嘅話，我都會盡量like，盡量比個心。」在談及粉絲們多年來不斷透過訊息鼓勵她、期盼她開演唱會時，吳雨霏一度感觸落淚，直言粉絲的長情是她最大的幸運。

吳雨霏盼辦更多聚會與歌迷互動

吳雨霏雖然回歸樂壇之路遙遙無期，但她由衷感激歌迷們，「我好感激你哋好體諒我，亦都好明白我而家呢個階段嘅情況。」除了感謝，她也風趣地表示，自己也很關心粉絲們的生活點滴，希望未來歌迷會能繼續舉辦更多活動，讓大家有更多見面聊天的機會，甚至打趣說讓粉絲們多分享自己的生活，彼此有更多的了解。

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