吳雨霏慶生曝光半億豪宅內部裝潢 客廳寬敞落地玻璃採光極佳 私人花園大到可以耕田

近日歌手吳雨霏迎來了她的40歲生日，她自2015年與初戀男友洪立熙結婚後，便淡出幕前，她在社交平台分享了與家人低調慶生的照片，意外曝光半億豪宅的室內環境。從照片中可見，吳雨霏的生日只是在家中簡單切蛋糕，背後有籃球和星星造型的氣球佈置，充滿童心，場面溫馨。吳雨霏位於渣甸山的獨立屋，面積逾2000呎，是老公在她懷孕時購入作為愛巢。從吳雨霏分享的家居照可見，豪宅內部裝潢走現代簡約風格，以柔和的白色與大地色系為主調，營造出溫暖舒適的氛圍。

吳雨霏半億豪宅寧靜舒適

吳雨霏豪宅客廳空間感十足，擺放著大型電視和舒適的梳化，地板上鋪著孩子的遊戲墊，照片牆上滿是家庭合照。豪宅最令人稱羨的，是客廳外連接一個寬敞的私人花園，吳雨霏與孩子閒時會在這裡親手種植蔬菜，享受田園樂；而從主人房的鏡中自拍照更能看到，房間坐擁無敵開揚的大海景，景色優美壯麗。

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吳雨霏近日成為寄養媽媽

然而，比起奢華的物質生活，吳雨霏近期的一項善舉更讓全港網民為之動容。在不久前的母親節，她突然在社交平台發布了一張初生嬰兒的腳仔照片，並寫下「再做媽媽」，一度讓外界猜測她是否秘密懷上了第四胎。原來她正式成為「寄養媽媽」，向有需要的弱勢兒童打開大門。本身已育有7歲大仔Asher、6歲二女Galilee及3歲孻女Noa的她，深知照顧孩子的不易，但依然選擇將自己的愛分給更多孩子，為他們提供一個安穩的避風港。

吳雨霏嫁網球王子組五口之家

吳雨霏與老公「網球王子」洪立熙是青梅竹馬的初戀，兩人經歷離合，最終認定對方為終身伴侶。2015年，他們在意大利舉行了一場夢幻的童話式婚禮，婚後吳雨霏毅然淡出樂壇，將生活重心完全轉移到家庭。雖然兩人積極「造人」的過程並非一帆風順，吳雨霏在2016年更經歷了不幸的小產之痛，當時她坦言極度傷心，幸得丈夫不離不棄的陪伴，才慢慢走出陰霾。如今他們育有三名可愛的子女，一家五口生活美滿。

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