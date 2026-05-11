39歲吳雨霏無預警宣布「再做媽媽」 母親節晒BB腳仔相 一家五口再迎新成員？

39歲的歌手吳雨霏，在今年母親節投下溫馨震撼彈，宣布「再做媽媽」。她於社交平台上載一張可愛的BB腳仔相，並以長文深情剖白，透露自己與家人已成為「寄養家庭」，而她本人亦正式多了一個身分「寄養媽媽」。這個充滿大愛的決定，為今年的母親節添上了不一樣的溫暖意義。

吳雨霏變身偉大寄養媽媽

吳雨霏在文中坦言，最初下這個決定時，內心非常清楚前路將會充滿挑戰，甚至會有許多令人落淚的時刻，連她自己也不明白是哪裏來的勇氣。但事隔一段時間，當她回望這段日子，她深深體會到，這大概是他們一家做過「最美好、最值得的一個決定之一」。成為寄養家庭的過程，讓她和家人重新認識了「家」的真正意義。她感觸地寫道：「原來『家』，不一定只靠血緣去界定，而是由愛去選擇、去接納。」這份深刻的領悟，不僅改變了她，也潛移默化地影響了她的三位親生子女，讓孩子們在過程中學會了如何去愛與分享，並明白到自己的內心也可以成為照亮別人的溫暖陽光。

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吳雨霏事業巔峰嫁「網球王子」

吳雨霏自2005年單飛發展後，憑藉〈In Control〉、〈我本人〉等金曲獲獎無數，更成功登上紅館舉行個人演唱會，奠定「樂壇小天后」的地位。然而，在事業如日中天之際，她選擇為愛回歸家庭。2015年，她與青梅竹馬的初戀男友、有「網球王子」之稱的洪立熙（Brian）結婚，並在意大利舉行童話式婚禮。婚後吳雨霏毅然淡出樂壇，跟老公積極違人，可惜她在2016年不幸小產，她公開回應時表示對於懷孕本來開心又期待，最後不幸流產，令她非常傷心，幸好在老公陪伴下走出陰霾。現時她專心相夫教子，與老公育有7歲大仔Asher、6歲二女Galilee及3歲孻女Noa。如今，一家五口的生活因著寄養孩子而變得更加豐盛，吳雨霏用行動證明了母愛的偉大，不僅給予自己的孩子無限的愛，更將這份愛延伸至有需要的孩子身上，展現了無私的大愛精神，感動了無數網民。

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