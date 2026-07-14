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楊明為《愛回家》完結隨時失業鋪路 飛大馬建飲食王國被嘲TVB撈唔掂 高EQ回應：過嚟闖天下

影視圈
更新時間：19:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-14 HKT

45歲的TVB藝人楊明近年事業愛情兩得意，今年8月與拍拖10年的拿督千金莊思明拉埋天窗，雖然《愛回家》將於7月正式劃上句號，不過楊明不愁沒有出路，近日悄悄飛往馬來西亞開拓飲食王國，近日有當地網紅直擊楊明新開的港式燒味店，面對尖銳提問，楊明不但大方自嘲「撈唔掂」，更分享其創業大計。

楊明大馬開港式燒味店

在該網紅的影片中，他一見到楊明便單刀直入笑問：「你在TVB撈唔掂呀？你來馬來西亞開餐廳？」楊明聞言非但沒有動怒，反而笑著自嘲：「我就係喺香港TVB撈唔掂，就諗住過嚟闖一番天下。」他隨後認真介紹，在馬來西亞開店賣燒味，是他一直以來的心願。為求打響名堂，他特意聘請香港師傅坐鎮，主打正宗港式叉燒，更首創獨家「胡椒燒鴨」，希望能以獨特口味衝擊當地飲食市場，影片中網紅試食後大讚叉燒有水準，但有網民質疑楊明只是搵網紅賣廣告。

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楊明將於8月與莊思明結婚

楊明今次在大馬開食店，無疑是為未來結婚後養家做好準備，他與女友莊思明將於今年8月在女方的家鄉吉隆坡舉辦盛大婚禮，正式成為「大馬女婿」。在婚前積極投資副業，建立自己的事業王國，向女友家人大派定心丸，力證自己是有承擔、有事業心的好丈夫，為未來生活打下穩固基礎。

楊明曾經營燉湯店惜遇疫情結業

回顧楊明的演藝生涯可謂高低起跌，出道多年備受力捧，曾在劇集《婚姻合伙人》擔正男主角。可惜在2020年因醉駕案而一度令事業停滯不前，經歷了一段時間的休息後，重返幕前，即有份參演處境劇《愛·回家之開心速遞》，演出「雷公」的私生子「虹豆沙湯遠」，雖然戲份不算多，但亦代表其演藝事業已重回正軌。而飲食生意方面，他早於2018年便與友人合資開設燉湯店，全盛時期擁有多間分店，可惜最終受疫情及租金壓力影響，於2022年全線結業，今次轉戰大馬重新出發。

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