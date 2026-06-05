莊思明甜認8.2嫁楊明 笑怨被出賣結婚屬即興決定 胞姐莊思敏送祝福： 希望永遠幸福快樂

39歲莊思明（Lisa）與楊明今日（6月5日）終於傳出婚訊！《星島頭條》收到獨家消息，兩人愛定於8月2日（周日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪（JW Marriott）酒店舉行豪華盛大婚禮，一對準新人婚禮喜帖亦首度流出。據悉，這對新人為保密婚訊可謂「出盡古惑」，不惜借愛犬過橋，但喜訊最終亦被曝光。

莊思明指結婚是好即興決定

準新娘莊思明以短訊回覆《星島頭條》多謝大家的祝福：「冇諗過咁快被出賣，呢排真係好忙，因為自己都拍緊兩套劇，阿楊亦拍緊劇，所以呢排都唔係好夠瞓！」莊思明指今次是兩人好即興的決定，沒想到親戚朋友們比他們更加開心：「所以我哋都好感恩好開心！再次多謝大家嘅祝福」，而問到除了在吉隆坡外，會否在香港再辦婚禮？莊思明說：「呢個真係未諗，冇時間諗。」

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楊明稱都係啱啱開始籌備

準新郎楊明以短訊回覆《星島頭條》，他笑說：「好多謝好多朋友關心我哋啦！呢件係開心事嚟嘅，其實都係啱啱開始籌備，係噚日先落實到地點，所以有啲嘢忙碌緊、安排緊，距離8月2日有啲時間，希望趕得切，因為好多嘢要處理，同埋唔係喺香港擺酒，喺吉隆坡擺，咁有啲嘢就聯絡多就複雜啲。而家忙緊安排啲嘢同《愛·回家之開心速遞》拍攝，但心情係好開心嘅，係好忙碌囉！」

莊思敏希望莊思明楊明永遠幸福快樂

對於妹妹莊思明與楊明快將展開人生另一階段，莊思敏（Jacquelin）以短訊回覆《星島頭條》：「梗係恭喜佢哋啦！我哋較早前收到通知！知佢哋忙緊處理好多問題，我當然會盡量幫手，如果幫到嘅地方，希望佢哋永遠幸福快樂、相親相愛！」《星島頭條》獨家獲得莊思明與楊明的結婚請帖，婚禮在今年8月2日（星期日）在吉隆坡JW萬豪酒店Mayang Sari大宴會廳舉行，喜帖以深色為基調，搭配閃爍的金色光點，營造出夜晚星空的夢幻感。新郎與新娘的合照是視覺中心，兩人身著華麗禮服，姿態親密。新人的名字 「Lisa & Mat」 以金色霓虹燈效果呈現，既現代又引人注目，整體設計精緻，充滿高級感。

莊思明與楊明拍拖10年屢被催婚

莊思明與楊明拍拖10年屢被催婚，今年3月出席《愛回家》的宣傳活動時，楊明曾表示年紀漸長，希望為婚事準備好驚喜，雖然長輩們很開明，要他們旅行結婚便可以，不過他想有盛大婚禮，分別在香港及馬來西亞兩地舉行，因此需要些時間準備，但預告「今年好大機會」。想不到楊明和莊思明原來已經低調籌備婚禮，早於4月兩人偕愛犬在影樓拍攝溫馨甜蜜婚紗照，當時以拍攝「星級人寵時尚雜誌」包裝，成功掩人耳目，轉移所有人視線。莊思明更曾稱不太心急結婚：「其實我哋一齊住同結婚無乜分別，我嘅起居飲食日常生活都係佢照顧我，唔會有好大轉變，結婚只係搞個大party同啲親友一齊開心。」

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