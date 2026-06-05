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楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家

影視圈
更新時間：12:25 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-05 HKT

39歲莊思明（Lisa）與楊明拍拖10年，兩人經歷不少高高低低，不過莊思明對楊明不離不棄，更曾坦言非楊明不嫁，今日（6月5日）終於傳出婚訊！《星島頭條》收到獨家消息，，這對風雨同路的愛侶已敲定於8月2日（周日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪（JW Marriott）酒店舉行豪華盛大婚禮，一對準新人婚禮喜帖亦首度流出。

楊明深情攬實未婚妻纖腰並深情凝望

在喜帖上，楊明深情攬實未婚妻纖腰並深情凝望，眼神展現出無限寵愛，莊思明披上嫁衣甜笑滿瀉，但網民焦點全落在準新郎楊明身上，在愛情的瘋狂滋潤下，楊明驚現「幸福肥」，面龐圓潤飽滿，身形暴脹，與平日銀幕上的俊朗形象大相逕庭，幾乎一時間讓人認不出！據悉，這對新人為保密婚訊可謂「出盡古惑」，不惜借愛犬過橋。

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莊思明楊明8.2吉隆坡JW萬豪酒店設婚宴

莊思明與楊明拍拖10年，期間屢被催婚，今年3月出席《愛回家》的宣傳活動時，楊明曾表示年紀漸長，希望為婚事準備好驚喜，雖然長輩們很開明，要他們旅行結婚便可以，不過他想有盛大婚禮，分別在香港及馬來西亞兩地舉行，因此需要些時間準備，但預告「今年好大機會」。想不到楊明和莊思明原來已經低調籌備婚禮，早於4月兩人偕愛犬在影樓拍攝溫馨甜蜜婚紗照，當時以拍攝「星級人寵時尚雜誌」包裝，成功掩人耳目，轉移所有人視線。隨著吉日迫近，楊明與莊思明近日陸續向親友發出結婚請帖，婚訊終於隨之曝光，《星島頭條》獨家獲得二人的結婚請帖，婚禮在今年8月2日（星期日）在吉隆坡JW萬豪酒店Mayang Sari大宴會廳舉行，喜帖以深色為基調，搭配閃爍的金色光點，營造出夜晚星空的夢幻感。新郎與新娘的合照是視覺中心，兩人身著華麗禮服，姿態親密。新人的名字 「Lisa & Mat」 以金色霓虹燈效果呈現，既現代又引人注目，整體設計精緻，充滿高級感。

莊思明楊明今年4月1日拍拖10周年

今年4月1日是莊思明和楊明拍拖10周年，當日二人曾在IG貼上一輯「婚照」並說：「Happy 10th Anniversary to us！不經不覺就十年啦，感謝你一直都咁愛錫我遷就我同包容我，呢十年間我哋兩個經歷過高山低谷，當中有歡笑亦有眼淚，感恩無論發生咩事我哋仍然有對方係身邊！我同你都唔係會講肉麻情話嘅人，一切在心中啦。希望我哋以後繼續打打鬧鬧，嘻嘻哈哈，健健康康，繼續做個開心快活人 YEAH。」當時已經惹來結婚疑雲，不過二人其後再轉發帖文聲稱是「星級人寵時尚攝影」，想不到原來已經有晒準備。莊思明曾稱不太心急結婚：「其實我哋一齊住同結婚無乜分別，我嘅起居飲食日常生活都係佢照顧我，佢好捨得使錢喺我身上，使到我叫佢唔好使咁多喇。結咗婚都唔會有好大轉變，結婚只係搞個大party同啲親友一齊開心。」不過莊思明鍾意儀式感：「佢話如果唔求婚驚我第時老咗會怨佢。佢會諗驚喜畀我，但係啲fd成日篤爆，佢又要再諗過。

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