施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快

資深製作人施南生於2026年7月13日在養和醫院離世，享年75歲。施南生曾在2018年出席「與施南生對話」座談會，在與主持人陳志雲的對談中，展現了對生死的豁達，以及她那份獨特而通透的愛美哲學。在座談會上，施南生對生老病死的看法顯得無比灑脫，被問及如何為未來作打算時，她笑言現今科技發達，隨時活過百歲，因此財政預算起碼要「計足40年」才算安全，更幽默爆出金句：「最重要不是死得早，而是死得快！」

施南生早交帶病危不作搶救

對於人生終點，施南生言從未刻意想像離世的情景，但早就簽妥「不作心肺復甦術」的預設醫療指示，免得臨終受苦。她又分享了一位已故老友的遺訓，叮囑她一定要在60歲前處理好遺囑並開始「斷捨離」丟棄多餘雜物，否則年紀再大就會失去動力。雖然施南生笑稱自己「慢了7年」，到67歲才剛剛辦妥遺囑分配，但這份不願為後人添煩添亂的體貼，正正折射出她為人處世的俐落與清醒。

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施南生從不介意公開年齡

在座談會上，當陳志雲大讚她保養得宜、完全不似67歲時，施南生毫不避忌地笑指全香港都知道她的歲數，甚至在開設社交平台上也大方公開出生年份。她更拿身邊閨密開玩笑，直指有女性朋友連看婦科醫生都要隱瞞歲數，令她大感不可思議，直言自己絕對不會自欺欺人。當陳志雲提到自己也將登陸60歲時，她隨即發揮其幽默本色，連聲道賀「恭喜！恭喜！」，惹得全場哄堂大笑，足見她交際手腕的圓融。

施南生有獨特愛美哲學

談及亮麗的外表與事業的關係，施南生有一套獨到的「愛美哲學」。她自認「貪靚」但同時又「好懶扮靚」，連逛街買衣都交由形象顧問代勞。然而當陳志雲稱讚她高貴大方時，她卻道出了美的真諦：「愛美、喜歡漂亮的東西是人的天性，既然擁有了就該盡量發揮，沒有理由去摧殘它。」她深信一個人的美絕不單靠外表支撐，真正的美來自於內在的底氣與修為。她強調只要一個人在工作上有能力、對人對事充滿誠意，那份由內而外發揮出來的氣息，就必定是美麗的。

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