施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」

殿堂級電影監製、被譽為「金牌製片」的施南生，於養和醫院因病離世，享年75歲。施南生與著名導演前夫徐克，被譽為「影壇神鵰俠侶」，去年二人獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」，雖然兩人在感情路上已經分道揚鑣，但工作上依然是無人能取代的最佳拍檔。

徐克、施南生於佳視邂逅惺惺相惜

回顧施南生與徐克的關係，絕對是香港電影黃金時代的一段傳奇佳話。兩人在70年代於佳視邂逅，因互相欣賞才華而越走越近。1984年他們合資創立「電影工作室」，施南生主理製片、預算及找演員等繁重事務，徐克則專注創作與編導。兩人聯手打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等無數經典神作。才華洋溢的徐克當年惹來不少狂蜂浪蝶，更曾與葉蒨文傳出緋聞，令施南生一度提出分手，但兩人最終仍排除萬難，於1996年在美國註冊結婚。施南生私下暱稱徐克為「老爺」，對他照顧得無微不至；而徐克亦曾於2008年公開向她示愛，稱她為「永遠是最好的女人」。

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徐克疑撻著助手導致與施南生離婚

然而這段令人稱羨的婚姻最終仍難逃歲月的考驗。婚後兩人並無所出，而徐克的桃花似乎亦未曾停歇。2011年徐克在拍攝電影《龍門飛甲》期間，被傳於網上結識了比自己年輕30載的樂樂，兩人甚為投契，徐克更索性聘用她為私人助理，自此經常出雙入對。2014年，施南生終於對外坦承與徐克已經離婚，結束了多年的婚姻關係。回復單身後，徐克與樂樂的感情被指越見明朗，徐克曾被拍到與腹大便便的樂樂手拖手漫步公園，前年更盛傳已為人父，迎來人生新階段。

徐克與施南生離婚後仍是最佳拍檔

儘管愛情已逝，施南生與徐克在電影工作上卻始終不離不棄，至今依然是無懈可擊的最佳拍檔。電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，便是由徐克執導、施南生監製。可惜歲月催人老，一向給人幹練女強人形象的施南生，始終難敵病魔，去年便被拍下撐著拐杖現身養和醫院，當時不少網民紛紛擔心她的身體狀況。

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