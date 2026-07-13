施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況

施南生逝世丨殿堂級電影監製「金牌製片」、名導徐克前妻施南生不敵病魔離世，享年75歲。回顧施南生生前最後一次公開露面，5月時她暴瘦撐拐杖出席亡友谷薇麗告別式；而3月時上載到文雋YouTube頻道、訪問施南生的節目，估計是她最後一個詳細訪問，片中她罕有公開半山豪宅新居，談及舊事亦透露近況。

施南生病危時獲多位好友探望

殿堂級電影監製、在香港影壇被譽為「金牌製片」的施南生傳出離世噩耗，結束了其傳奇一生，震驚整個華人影視圈。早前已有消息指施南生健康亮起紅燈，病情嚴峻並於養和醫院接受治療，期間摯友張艾嘉、俞琤及昔日助手曾多次趕赴醫院探望，可惜最終仍不敵病魔。回顧施南生生前最後的時光，她對電影的熱愛與對朋友的重情重義，依然深植人心。

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施南生最後公開露面 撐拐杖送別亡友

施南生生前最後一次出現在公眾視野，是今年5月份出席亡友、資深製片人谷薇麗的告別式。當時施南生的健康狀況似乎已大不如前，不但身形暴瘦、面色顯得十分蒼白，行動亦變得相當不便。

據當時在場人士及傳媒捕捉的畫面所見，施南生步伐蹣跚，出入均需要依賴拐杖支撐，並由旁人全程攙扶。儘管身體看來極度虛弱，她仍堅持親自到場送別相交多年的摯友最後一程。這份強忍病痛也要盡朋友之義的堅持，如今看來更令人感到鼻酸與敬佩。

施南生早前受訪曾分享半山新居生活

在病情急轉直下之前，施南生於年初曾接受資深電影人文雋的邀請，登上了其YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》接受訪問，訪問於今年3月上架。這段分開幾集上載、每段影片長達數十分鐘的訪談，估計是施南生生前最後一次詳盡訪問。

在這段估計於年初錄製的影片中，施南生的精神狀態仍相當不錯，身形亦明顯比5月露面時微胖且飽滿。她在訪問中依然展現出「金牌製片」的風範，思路清晰、對答如流，與文雋暢談昔日香港影壇的黃金歲月與幕後點滴。

施南生晚年搬離舊居

除了回顧電影生涯，施南生更在節目中罕有地公開了近況與私人生活。施南生於其位於半山麥當勞道附近的新居豪宅受訪。她當時透露，自己本來對舊居充滿感情，並沒有打算搬家，但因為原居所面臨重建計劃，才無奈遷入這間新居。沒想到，這個原本只是無心插柳搬入的半山寓所，卻成為了她人生最後歲月的駐足地。

施南生的離世，象徵著香港電影界一個輝煌時代的落幕。她一生為華語電影貢獻良多，提攜過無數台前幕後的電影人。雖然「金牌製片」的倩影已成追憶，但她留下的無數經典電影作品與俠女風範，將永遠留在廣大影迷與電影人的心中。