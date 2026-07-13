施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀 打造新藝城輝煌時代 精通多國語言出品《無間道》
更新時間：23:28 2026-07-13 HKT
發佈時間：23:28 2026-07-13 HKT
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殿堂級電影監製「金牌製片」、名導徐克前妻施南生不敵病魔離世，享年75歲。施南生是華語影壇最具影響力的金牌製片人及媒體人之一，憑藉果斷的處事作風和國際市場觸覺，推動了香港電影的黃金時代並成功走向世界。她曾於2025年與前夫徐克共同榮獲 《第43屆香港電影金像獎》 終身成就獎。
施南生出生上海英國留學
施南生出生於上海，後隨家人移居香港，並負笈英國主修統計及計算科學。1970年代回港後，她投身傳媒界，先後在TVB、香港電台、佳藝電視及麗的電視從事製作與行政工作，為日後的電影事業打下扎實基礎。
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施南生打造新藝城黃金期
1981年，施南生成為新藝城影業的行政總監，與麥嘉、石天、黃百鳴等人組成「七人小組」。她負責影片的籌備、發行與市場推廣，成功將港產片拓展至亞洲及歐美市場。
施南生徐克創立電影工作室
1984年，她與前夫兼導演徐克共同創立電影工作室，徐克主導創作，施南生則處理融資、發行與宣傳，兩人雙劍合璧，打造了《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等多部影史經典。
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施南生推動亞洲電影
1990年代至2000年代，她協助香港發展收費電視，並出任寰亞綜藝集團副主席，成功出品賣座大片《無間道》。隨後她創立發行工作室，致力於培育亞洲新導演並將作品推向國際。
施南生得多項大獎
施南生精通多國語言，經常代表華語電影活躍於各大國際影展，曾擔任[柏林國際電影節及康城電影節評審。她榮獲多項國際大獎肯定，包括第67屆盧卡諾國際電影節獨立製片人大獎、第17屆烏甸尼遠東電影節終身成就獎，以及第67屆柏林國際電影節金攝影機獎。
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