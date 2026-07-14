施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽

資深傳媒人施南生於2026年7月13日在養和醫院離世，享年75歲。電影工作室發出聲明：「我們最敬愛的施南生女士，自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，已於2026年7月13日星期一，晚上20:51於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。深愛她的親友家人隨侍在側，陪伴她走完人生最後一段旅程。相關追思及告別式資訊容後公佈。」

林青霞貼出兩人黑白合照念故友

與施南生擁有超過40年深厚交情的林青霞，在今日（7月14日）清晨於社交平台發文，痛悼摯友的離去。林青霞貼出兩人昔日日常相處的黑白合影，字裡行間滿是不捨，感性寫道：「不捨，不捨，還是得放手，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來。」

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林青霞與施南生的緣分始於《新蜀山劍俠》

林青霞與施南生的緣分始於1982年合作電影《新蜀山劍俠》（又名：《蜀山》）。當年正是施南生力排眾議，堅決力挺林青霞出演《笑傲江湖II東方不敗》中的靈魂角色，結果成功幫助林青霞再攀演藝巔峰，讓「東方不敗」成為華語影史無法超越的經典形象。林青霞曾在施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」時擔任頒獎嘉賓，感性稱兩人為其生命中的貴人。林青霞曾透露1980年她在洛杉磯拍戲《愛殺》的時候，徐克打電話邀請她拍《蜀山》：「當時我沒聽過徐克的名字，來到香港見他們第一面，就留下深刻印象。施南生頭髮極短，打扮非常新潮，徐克非常瀟灑、眼神透著非常有靈性的感覺。」林青霞笑稱自己與他們夫妻倆非常有緣，僅在幾天之內就把合約簽了，林青霞當時初到香港時人生路不熟，於是請施南生幫忙傾片約，「施南生義不容辭，很快就幫我簽了幾部戲。」後來林青霞寫了一封信給施南生，裡面附上一張支票。施南生將信件留下，但就將支票退還給林青霞並贈她一句話：「如果你幫助朋友，要不求回報才好」。雖然過了四十多年，這句話一直刻在林青霞心裡，而施南生亦將信件保留至今。

林青霞認識施南生是她的終身成就

徐克是林青霞演藝生涯中合作過最多次的導演，林青霞曾感性表示：「在他們的指導下，我迎來了電影世界的第二春，也迎來了東方不敗的美譽。我在香港拍了10年戲，見證了徐克、施南生『雙劍合璧』之下創造了電影神話，帶領了電影潮流，香港電影黃金歲月，他們功不可沒。」就在去年（2025年）舉行的第 43 屆香港電影金像獎頒獎典禮上，施南生與徐克共同榮獲「終身成就獎」，當時主辦單位特別邀請林青霞驚喜現身擔任頒獎人，親手將最高榮譽遞到兩位摯友手中。林青霞當時在台上致詞的這段話，如今看來更顯催淚：「感謝香港電影金像獎，讓我把這個獎項遞到他們手中。他們拿的是終身成就獎，而我認為有著兩位傑出的好朋友，這也是我的終身成就。」

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施南生大讚林青霞爭氣

施南生曾接受文雋主持的YouTube節目《文雋講呢啲講嗰啲》訪問。在節目中，文雋提到林青霞曾形容施南生「優雅、高貴，穿著高跟鞋，像一棵樹一樣挺拔」，施南生也大讚林青霞爭氣：「她個性很好，我覺得她很爭氣。本來她嫁來香港，只會做演員，一般人嫁給有錢佬就算了，生兩個女兒就收工了。但她卻不是，她開始去畫畫、看書、寫文章，將自己變成另一個人。」林青霞和邢李㷧結婚是施南生和徐克簽字證婚，林青霞曾在大學分享會表示施南生曾教她，在台上坐時翹腳不好看，還說：「她要我把英文搞好，因為Micheal是企業家，需要用英文的機會很多，二，要我把電腦學好，將來跟孩子容易溝通。」能夠成為施南生知己名單其中一人，林青霞覺得非常幸運，施南生把林青霞的女兒們當自己的兒女，女兒們也當她是第二個母親。

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