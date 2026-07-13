郭富城擲50萬包私人飛機飛銀川  員工圍「最豪老闆」合照喜上眉梢  天王剛拉頭馬贏過百萬

天王郭富城（Aaron）近日喜事連連，其愛駒「舞林寶典」日前以廿倍賠率爆冷勝出賽事，為他帶來超過百萬的豐厚獎金，當時他與妻子方媛在現場興奮擁抱，喜悅之情溢於言表。心情大好的郭富城，對待員工也絕不吝嗇。就在賽事翌日，這位闊綽的老闆便豪擲50萬，包下一架私人飛機，帶領8名員工由香港飛往內地銀川進行演出，盡顯其「最豪老闆」的風範。

郭富城包私人飛機帶員工飛銀川

據悉，郭富城此次包下的是龐巴迪挑戰者650（Bombardier Challenger 650）私人飛機，讓團隊能舒適地前往工作目的地。從曝光的照片中可見，郭富城與一眾員工在豪華的機艙內開心合照。他本人穿上一身帥氣的黑衣黑褲，配戴著墨鏡，悠閒地坐在座位上對著鏡頭舉起V字手勢，顯得非常有型。由於黑色上衣頗為貼身，更突顯出他結實的肌肉線條，呈現「爆肌」效果，可見他已為演出準備就緒，狀態極佳。

相關閱讀：郭富城將於啟德主場館開騷 館外閃現「巡迴演唱會2026」字樣 《星島頭條》查證2026年尾舉行

郭富城員工笑容滿面

而一眾員工能與老闆同乘私人飛機，心情也顯得相當興奮。在另一張魚眼鏡頭拍攝的照片中，員工們圍坐在寬敞的座位上，紛紛對著鏡頭高舉V字手勢，每個人的臉上都掛著燦爛的笑容，對老闆的貼心安排感到非常滿意。有員工更興奮地表示，這次正是老闆郭富城帶他們體驗這次的私人飛機之旅。

郭富城包機傳使50萬

郭富城此次為員工一擲千金，有指單是包機費用便高達50萬，再次證明了他不僅財力雄厚，更是位極度愛護員工的體貼老闆。

相關閱讀：郭富城拉頭馬贏逾100萬獎金 攬實老婆方媛慶祝振臂舉V 「舞林寶典」叻仔爆廿倍冷W