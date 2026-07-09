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郭富城拉頭馬贏逾100萬獎金  攬實老婆方媛慶祝振臂舉V  「舞林寶典」叻仔爆廿倍冷W

影視圈
更新時間：14:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：14:30 2026-07-09 HKT

天王郭富城（Aaron）向來對賽馬充滿熱情，自2011年成為馬主以來，名下愛駒無數。昨日（7月8日）他與愛妻方媛（Moka）再次親臨馬場，為愛駒「舞林寶典」打氣。結果，「舞林寶典」不負所望，以20倍冷門姿態爆冷勝出，為郭富城贏得約106萬港元的豐厚獎金，郭富城立即開心得張開雙臂攬實老婆，果然是愛妻好男人。

郭富城見證愛駒勝出攬實方媛

在「舞林寶典」衝過終點的一刻，郭富城難掩內心的狂喜。他第一時間的反應，便是立即張開雙臂，將身旁的方媛緊緊一擁入懷，臉上露出無比滿足和燦爛的笑容。緊接著，他高舉右手，先是比出勝利的「V」字手勢，隨即興奮地握拳振臂，激動之情溢於言表，盡顯其真性情。身旁的方媛同樣笑逐顏開，並與在場的朋友們相擁慶祝，分享這份喜悅。

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郭富城方媛拉頭馬一臉自豪

賽後，郭富城與方媛恩愛地一同牽著「舞林寶典」拉頭馬，並在鏡頭前留下勝利的合照。郭富城透露，雖然他即將於7月9日離港工作，但為了支持愛駒，仍然特意入場觀賽，足見他對賽馬的熱愛。

郭富城擁一系列舞林馬匹

郭富城自小鍾情賽馬，多年來擁有的馬匹包括「愛將」、「愛的呼喚」，以及「舞林」系列的「舞士精神」、「舞林密碼」、「舞林盛宴」及今次的主角「舞林寶典」。

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