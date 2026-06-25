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郭富城親證年底啟德開騷做天王第一人 護方媛「溫馴女仔」反擊花邊新聞 親子賞馬教女兒永不放棄

影視圈
更新時間：07:00 2026-06-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-25 HKT

為香港賽馬會擔任馬年大使的郭富城，現身跑馬地馬場出席「冠軍⼈⾺獎候選馬匹公布儀式」，身兼大使、馬主及愛馬之人，坦言要從候選馬匹中選出心水「馬王」亦很困難，城城聯同主禮嘉賓拍過合照後，一起欣賞候選馬匹。

郭富城女兒最愛是BABYMONSTER不是爸爸

城城表示開心見到「嘉應高升」與「浪漫勇士」兩匹香港駿馬在國際賽事贏得好成績和創下紀錄，他亦表示入場從賞馬匹，對他而言是家庭活動，見到馬匹長期受訓練，也不一定做到好成績和奪冠，希望小朋友見識到後，可以學習到勇往直前、永不放棄的精神，他笑言有令女兒喜歡馬、也有學騎馬，雖然也會看他的演唱會，但最喜歡的是BABYMONSTER。

郭富城證實年底啟德開騷 

早前啟德主場館意外曝光城城將開騷的消息，《星島頭條》查證將於年底舉行，是四大天王登上主場館第一人。問到年底啟德騷的計劃，城城透露是12月重要的日子，問是否聖誕節？城城避而不談，只稱快將公佈。城城表示：「作為一個歌手，紅館開了好多次，心裡面想可以征服啟德，而我也親自去過這地方，為同杰倫做過嘉賓，感受過了，我問團隊有信心嗎？大家都話有，咁大家一條心征服啟德，希望開一個從來都冇咁精彩過的騷。」城城表示場地已著手準備，他與團隊當然也正準備中，每周都開會，笑言快將公佈，讓大家可以快點搶飛。問想開幾場？城城笑言1場都滿足，希望演出吸引國內外歌迷，刺激一下旅遊業，問到日子，他稱是12月的重要日子，問是否聖誕節？他大賣關子，只稱好期待，體能上要繼續提升。

郭富城為啟德騷有壓力

城城指曾在外地開過5萬人以上的演出，但為了令歌迷可以更近距離看到他，都花盡了心思，雖然開騷無數次，但每次都有壓力，有壓力才可以將演出推上更高層次。問啟德作為目前巡唱的最終站？城城指會有不同Rundown，會有新章和新歌，新歌主題是《衝衝衝》會和賽馬會合作，錄音與MV都已完成。

郭富城指不同圈子有不同難處

至於太太方媛早前參與內地綜藝節目拍攝，城城透露已結束了，因太太本身沒參與過類似工作，太太問他時也支持她，知道她學習到很多、亦很辛苦。至於太太被指拍得不開心？城城稱都是花邊新聞，至於太太稱很難融入其朋友圈子，城城指是沒辦法的事，因為太太不是藝人，不同圈子會有不同事要面對，今次參與節目也令她明白了，「作為丈夫，太太有這個想法，想接觸不同的世界我當然支持她，這種事、參與節目本來就不容易，但她可以做不同的事、不止湊BB，可以挑戰自己，我都很鼓勵她。」他又指太太是溫馴女仔，這次後會學懂適應，好多事不用介懷。

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