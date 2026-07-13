陳冠希日本街頭湊女蒼老憔悴？ 女兒Alaia暴風成長9歲身高到達父肩 盡得名模母親真傳

45歲的「千禧男神」陳冠希自淡出香港娛樂圈後，近年專注發展個人潮流品牌，並成功轉型為好老公、好爸爸。他在2017年與內地名模秦舒培結婚後，育有一女Alaia，一家三口生活美滿。近日有網民在日本東京街頭「野生捕獲」陳冠希，拍下他與9歲女兒Alaia溫馨逛街的畫面。影片中陳冠希盡顯父愛，全程緊緊牽著女兒的手，但其略顯蒼老的樣貌卻成為網民熱議的焦點。

陳冠希紮辮Look蒼老憔悴

影片中，當日陳冠希的打扮十分隨性，完全卸下了昔日的偶像包袱。他將頭髮隨意紮出辮子，身穿一件寬鬆的米色麻質長袖襯衫，配搭軍綠色長褲，手上還提著一個牛皮紙購物袋，十足的居家打扮，與普通中年父親無異。近鏡頭下，陳冠希臉上歲月痕跡相當明顯，不僅膚色暗沉，眼袋、魚尾紋和法令紋也清晰可見，略顯憔悴充滿疲態，與過往幕前帥氣不羈的形象判若兩人。

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陳冠希女兒高到爸爸肩膊

陳冠希的樣貌固然引起討論，但更多人將目光投向他身旁的女兒Alaia。現年9歲的Alaia暴風式成長，身高已到爸爸肩膊。當日她穿著粉色小外套和印花闊腳褲，一頭烏黑亮麗的長髮隨意披散，打扮充滿童真。從影片中可見，Alaia的五官輪廓與媽媽秦舒培猶如餅印，擁有鵝蛋臉、高挺的鼻子和一雙充滿靈氣的大眼睛，完美遺傳了超模母親的優良基因。她活潑地跟在爸爸身邊，小小年紀已甚有星味，不少網民大讚Alaia越大越靚，是個潛力無限的「星二代」。

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