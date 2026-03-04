45歲昔日男神頹廢賀女兒9歲生日 囡囡完美複製超模媽媽長腿盡得真傳

45歲「千禧男神」陳冠希（Edison）昔日風靡萬千少女，自淡出香港娛樂圈後，專注發展個人潮流品牌，2017年與模特秦舒培結婚後，更建立好丈夫好爸爸形象。近日陳冠希在小紅書分享為囡囡Alaia慶祝9歲生日的照片，小朋友如秦舒培媽媽秦舒培的濃縮版，引起網民熱議。

陳冠希留鬚顯滄桑

陳冠希最近曝光的照片，見到一改過往清爽形象，頭髮微亂又留鬍鬚，略顯滄桑佬味。陳冠希昨日（3日）分享為女兒慶祝生日的影片，見到陳冠希未有剃鬚，依然走頹廢路線，還錫錫囡囡搞到Alaia一臉抗拒。

陳冠希公開的生日派對相，牆上掛有為Alaia慶祝生日的裝飾：「Happy 9TH BIRTHDAY」，枱面上亦見到有不少禮物，Alaia宴請朋友慶祝，非常開心。照片中，見到Alaia越大越似媽媽秦舒培，近照更有如餅印，加上身材高挑又擁有一雙長腿，與媽媽的模特身型，似到十足十。

陳冠希女兒高又瘦

不少網民睇到Alaia的照片，直指小朋友又高又瘦，膝蓋位置凸出頗為明顯，與媽媽秦舒培的腿形如出一轍：「腿形和舒培一模一樣」、「以後也是個高個子模特身材」、「氣質和媽媽好像哦」，也有網民指陳冠希樣老：「老咗好多」、「這老頭頭髮好多呀」等。

