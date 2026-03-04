45歲昔日男神頹廢賀女兒9歲生日 囡囡完美複製超模媽媽長腿盡得真傳
更新時間：19:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-04 HKT
45歲「千禧男神」陳冠希（Edison）昔日風靡萬千少女，自淡出香港娛樂圈後，專注發展個人潮流品牌，2017年與模特秦舒培結婚後，更建立好丈夫好爸爸形象。近日陳冠希在小紅書分享為囡囡Alaia慶祝9歲生日的照片，小朋友如秦舒培媽媽秦舒培的濃縮版，引起網民熱議。
陳冠希留鬚顯滄桑
陳冠希最近曝光的照片，見到一改過往清爽形象，頭髮微亂又留鬍鬚，略顯滄桑佬味。陳冠希昨日（3日）分享為女兒慶祝生日的影片，見到陳冠希未有剃鬚，依然走頹廢路線，還錫錫囡囡搞到Alaia一臉抗拒。
相關閱讀：陳冠希懶理男神光環近照留鬚撞樣林子祥 藝術家頹廢風冥想 散發滄桑感佬味濃
陳冠希公開的生日派對相，牆上掛有為Alaia慶祝生日的裝飾：「Happy 9TH BIRTHDAY」，枱面上亦見到有不少禮物，Alaia宴請朋友慶祝，非常開心。照片中，見到Alaia越大越似媽媽秦舒培，近照更有如餅印，加上身材高挑又擁有一雙長腿，與媽媽的模特身型，似到十足十。
陳冠希女兒高又瘦
不少網民睇到Alaia的照片，直指小朋友又高又瘦，膝蓋位置凸出頗為明顯，與媽媽秦舒培的腿形如出一轍：「腿形和舒培一模一樣」、「以後也是個高個子模特身材」、「氣質和媽媽好像哦」，也有網民指陳冠希樣老：「老咗好多」、「這老頭頭髮好多呀」等。
相關閱讀：陳冠希疑大鬧上海影片瘋傳 與酒店職員爆衝突 狂罵怒指：你一直看著我甚麼意思
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
2026-03-03 14:36 HKT