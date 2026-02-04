陳冠希懶理男神光環近照留鬚撞樣林子祥 藝術家頹廢風冥想 散發滄桑感佬味濃

昔日風靡萬千少女的男神陳冠希 (Edison)，近年淡出娛樂圈，專注於家庭生活與個人潮流品牌，並時常透過IG分享生活點滴。近日，他在IG分享一張盤腿打坐的近照，卻意外引起網民熱議，原因是他留鬚的模樣，竟被指撞樣殿堂級歌手林子祥。

陳冠希散發滄桑藝術家氣息

從陳冠希分享的照片中可見，他身穿一套棗紅色的運動服，盤腿坐在榻榻米上，雙手交疊，閉目養神，似乎正在冥想。值得注意的是，他一改過往清爽形象，留了及肩的微亂髮型和鬍鬚，略帶一絲滄桑，散發出成熟頹廢的藝術家氣息。

陳冠希醉心冥想及身心靈探索

陳冠希帖文的留言也饒富趣味，他寫道：「ALMOST (levitating) !!!! 963hz / QIFLOW」，意指「差點就飄起來了」，並標註了「963赫茲」和「氣的流動」。這似乎透露了他近來醉心於冥想、音頻治療與身心靈探索，追求內在的平靜與能量流動，與過往叛逆不羈的形象大相逕庭。

然而，比起他的心靈追求，網民反將焦點落在陳冠希的外貌上。不少人第一眼看到照片時，都驚訝地表示：「還以為是林子祥！」許多人都感嘆歲月流轉，昔日的潮流男神如今也展現出成熟穩重，甚至帶點「佬味」。

