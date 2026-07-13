曾志偉新公司首作《狩謊》響頭炮  成毅中環拍外景2百粉絲殺到  內地頂流小生伙拍衛詩雅捉賊

曾志偉卸任TVB總經理職務一段日子後，最近已經展開全新事業篇章，他自組公司營運，頭炮作品為懸疑劇《狩謊》，邀得內地頂流小生成毅與影后袁詠儀（靚靚）領銜主演。劇集連日在港取景，所到之處例必引來海量粉絲追星。今日（13日）劇組移師中環擺花街拍攝，超過200名粉絲塞爆現場，尖叫聲震天，場面墟冚。

曾志偉自組公司打響頭炮

《狩謊》卡士陣容強勁，曾志偉為打響頭炮碌爆人情卡，除男女主角外，還邀得梁家輝、莫文蔚、李若彤、梁漢文及徐崢等重量級人馬參與演出。劇組繼早前先後到香港醫學博物館及土瓜灣取景後，今日（13日）下午3時半，《狩謊》大隊殺入中環擺花街取景，成毅現身的消息一傳開，逾200名粉絲聞風而至，將整條街塞得水洩不通，工作人員需拉起繩索維持秩序。由於粉絲眾多，場面過於墟冚，更驚動警方到場，幾名警員前來向劇組人員了解情況。

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成毅粉絲眾多夾檔衛詩雅

成毅今日的拍檔原來是衛詩雅及張頴康，三人休息過後從一棟大廈步出，見成毅穿上一身全白look，戴上墨鏡，相當有型，他甫現身，瞬間引來全場起哄，尖叫聲此起彼落，場面洶湧，人人都高舉手機捕捉偶像風采。三人隨即走進一間眼鏡舖拍攝，成毅其後再換上格仔恤衫外套的造型，期間一度帶住耳機。拍攝期間，成毅間中從舖頭望出街外，向守候多時的粉絲微笑揮手，舉動相當窩心，令粉絲們尖叫升溫。

成毅疑演警察香港追賊

傍晚時分，在衛詩雅收工後，成毅繼續完成餘下戲份，一幕他跑出店舖跑過對面馬路，似是想追賊，劇組人員努力維持路面秩序，同時有數名警員在場。成毅跑了兩次就完成鏡頭，然後登上七人車離開。

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