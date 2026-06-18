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曾志偉辭TVB總經理新動向曝光 開公司搵神級陣容開戲 成毅與梁家輝袁詠儀拍《狩謊》

影視圈
更新時間：15:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-18 HKT

73歲曾志偉自今年初辭任TVB總經理一職後，經歷過一段「無官一身輕」的逍遙生活後，曾志偉低調自組班底重新出發。曾志偉將以全新公司名義與內地影視平台展開深度合作，邀請知名電影《寒戰》的導演陸劍青聯手打造18集的犯罪刑偵懸疑劇《狩謊》，作為其全新事業的「創業作」。在劇中，曾志偉除了擔任核心的幕後推手外，還會親自粉墨登場，在劇中飾演一個配角。

曾志偉今次親自出馬「碌盡人情卡」

曾志偉今次親自出馬「碌盡人情卡」，為《狩謊》集結了堪稱電影級的超強主演陣容，除了有梁家輝、袁詠儀和莫文蔚等重量級卡士加盟外，還找來由內地人氣「古裝男神」成毅（傅詩淇）挑大樑挑戰時裝劇，飾演角色「林彥廷」。劇組暫定於下周二（23日）在香港正式開鏡拍攝。目前《狩謊》在內地影視平台的預約量已突破 15 萬，且在未正式開拍前就已獲頒新時代國際電視節的「最具期待作品」獎項。

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曾志偉對男主角成毅賞識有加

成毅憑藉在《琉璃》、《沉香如屑》及《蓮花樓》等爆款劇集中的「沉浸式演技」奠定一線小生地位，更被譽為「古裝男神」的成毅，今年初與經理人公司「歡瑞世紀」結束8年合作關係後便自立門戶。成毅今次參與《狩謊》是重新出發的重要一步，他為了此劇挑戰自我，特意進行拳腳訓練、學習心理學知識，甚至專門苦練廣東話，以確保能完美詮釋角色。事實上曾志偉在日前曾在訪問中對男主角成毅賞識有加，大讚其性格非常適合角色，是個的演員「好努力、有內涵、好專業」。曾志偉更透露成毅在開拍前已提早一個多月抵港準備，因應角色需要苦練廣東話，並親自向香港執法人員及心理學專家取經、研學專業知識，表現極為敬業。

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