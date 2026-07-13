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7大前新聞女神世紀同框 方健儀、張文采拍真人騷新聞部傾巢而出 「最靚主播」已轉型教瑜伽

影視圈
更新時間：16:10 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:10 2026-07-13 HKT

前TVB新聞主播張文采昨日(12日）在社交平台，分享7位女主播「世紀合體」的照片，包括有方健儀、張文采、林小珍、麥詩敏、丘靜雯、黃潔慧及余琦琪。這場新聞界星光熠熠的聚會，瞬間引爆網民集體回憶與熱烈討論，方健儀更親自留言：「可以form一個新聞部！」雖然其中一位前新聞主播林小珍大賣關子「係咩令到我哋咁多代嘅主播走埋一齊呢？敬請密切期待！」

張文采擔任真人騷導師

正當外界對這次「世紀同框」的緣由猜測紛紛之際，謎底終於揭曉。原來這次齊集眾多前新聞界精英，是為了HOY TV的全新節目《我要做主播》。據悉該節目將由資深藝人陳啟泰與前TVB新聞首席主播方健儀聯手主持，而另一位前TVB新聞之花張文采則會擔任節目導師，陣容極具份量。從張文采在個人社交平台分享的近照可見，她已置身廠景，並在主播台專用的攝影機前留影，提詞機上更隱約可見「開電視」及節目相關字樣，證實了眾人是為新節目而聚首。

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方健儀製作自家Youtube頻道

相中7位前女主播，每一位都曾是觀眾熟悉的面孔。當中身穿粉紅色西裝套裝的方健儀與企在中央位置的林小珍，早已是轉型成功的典範，前TVB主播方健儀正經營自己的Youtube頻道節目《女人方言》，而前TVB財經主播林小珍，現為《港股策略王》、《智富通》、《眾新聞》等政經時事節目之主持人。

「最靚主播」丘靜雯轉型教瑜伽

至於有「最靚主播」之稱的Now TV前主播丘靜雯，她在2023年與男友阿楓結婚後，現時主力做主持工作，活躍於HOY TV、ViuTV及港台等多個頻道，同時身兼瑜伽導師，事業發展相當多元化。加上前TVB新聞主播麥詩敏、資深傳媒人黃潔慧，以及前TVB財經主播，現時為HOY TV節目主持兼大學講師余琦琪。如此龐大的新聞主播陣容，網民紛紛驚嘆「集齊了三台主播，可以聯播了」、「整個新聞部都傾巢而出了」，足見這批「新聞女神」在觀眾心中的地位。

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