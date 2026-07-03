HOY新節目《我要做主播》爆黑幕 幕後長文轟內定做馬賽制不公 陳啟泰遭狠批擺款兼背唔掂稿

HOY首個大型選秀節目《我要做主播》將於8月尾首播，目前已展開拍攝工作，今次由陳啟泰與前TVB新聞主播方健儀主持，前「新聞之花」張文采擔任導師，張文采日前在IG出po表示：「拍攝得進行如火如荼，每星期都要進行淘汰，作為導師同評審嘅我真係左右做人難，平時睇電視真人show要淘汰人覺得好矯情，原來到你親身喺現場做嘅時候真係會唔知點算好。」

幕後長文轟內定做馬賽制不公

早前在官方的社交專頁曾貼出30位參加者的官方相，希望網民投票選出「最具主播氣質」的參加者，當時已經有網民留言：「全部個look都好唔整齊。」、「剩係個節目名已經out咗廿年，都係睇返伍姑娘算。」、「冇個揀得落手。」、「梳化服攝都真係大整蠱。」近日再有幕後在Threads大爆內幕，矛頭更直指主持之一的陳啟泰。

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《我要做主播》幕後爆黑幕轟賽制不公

近日有聲稱是《我要做主播》的幕後在Threads發文，表示拍攝至今實在不吐不快：「首先一開始個節目完全冇人參加，我哋成班幕後係咁私下去DM搵人參加，又要碌卡，好啦卒之湊到一班人，去到第一日拍，真係火都嚟，整咗個百萬富翁版嘅常識問答，啲問題內容仲要係圍威喂自己台同主持啲嘢去考班參賽者，都算，講到明唔畀上網搵答案唔畀討論，我哋後台見到有好幾個參加者係咁彈出個app去search答案問AI，有啲又係咁同隔離通水，導演監製見到都完全唔出聲，明顯做馬都算，我都明有內定，嗰班正常作答自然就一個都唔入啦，之後話玩敗者復活戰，竟然可以唔係全部人一齊參加，而係佢哋暗揀幾個參加，根據咩準則同原因完全唔講同交代，直接Foul走晒嗰班我哋辛辛苦苦搵返嚟有gimmick有實力嘅參賽者，你嘅然一開始就有內定名單就唔好要我哋咁努力搵人啦，籌備節目嗰陣又水我哋想搞好個台搞好個節目佢，X成班TVB過嚟嘅幕後真係搞到呢度烏煙瘴氣，將啲大台文化帶X晒過嚟呢度，當初唔想入TVB就係不屑佢哋啲文化，結果嚟到呢度都一樣，我哋真係唔知點同我哋邀請嘅參加者交代，之後啲拍攝又係弱智，盲嘅都知道想邊個贏。」

幕後陳啟泰而家「佢真係好唔掂」

接着這幕後越講越嬲，直轟主持之一的陳啟泰：「真係好onX，成日擺起個老屎忽態度，呢樣又唔好咁樣又唔滿意，大佬，我哋成班都未X你咁多年幕前，連稿都背唔X掂啦，呀前輩！ 講嘢主持又悶，利申佢《百萬富翁》或者主持得好好但我未出世無睇過，但而家佢真係好唔掂。」事件瞬間成為熱話，有人說：「有冇睇佢飲尿單新聞？冇得同佢計較咁多啦。」這幕後亦有回覆：「真心呢啲有病，自覺自己好返嘅人特別麻煩。」其中一個參加者、前TVB小花陳欣茵亦留言：「下！原來有內定？ 早啲講吖嘛，等我唔使溫咗幾晚通宵書，求內定名單，等我開吓眼界都好。不過我眼見嘅台前幕後都超落力為節目，知你都辛苦㗎，好好休息，聽日拍攝勿相認，加油。」Ben Sir歐陽偉豪亦加入討論行列：「你又唔搵我。」這幕後說：「好彩你無來，佢哋食相非常難睇，btw我哋有合作過的。」駱胤鳴亦說：「主播唔易做㗎，娛樂主播同新聞主播更加係兩回事。其實呢個年代，搵人陪跑可以明講，要你哋自己碌卡DM搵人參加仲要做馬，真心癲。」雖然有網民問辭職未？但這幕後說：「班高層仆x啫，啲同事好好，我就咁走，佢哋好多手尾跟。」另一參加者、前TVB小花黃文意更說：「我好少鏡頭（你知的），但真係有諗點樣喺有限嘅時間哄班觀眾笑，盡晒力喇。」甚至有網民質疑是曲線宣傳，不過這幕後說：「錯，我絕對希望收視仆直，造馬造到咁X假。」

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陳啟泰有個花名叫 「百彈齋主」

陳啟泰由TVB《香港早晨》主持做起，期間拍過不少劇集，但星途一直未有起色，一度令他深感氣餒。直到1998年毅然跳槽亞視，除了遇上「山本一夫」，其後還憑《百萬富翁》創下收視神話，陳啟泰成功奠定「亞視一哥」位置，合約酬勞暴增，內地登台「秘撈」不斷，就連星爺周星馳都要叫他一聲「泰哥」，陳啟泰曾表示確實有過一段「飄飄然」同意氣風發嘅時期，當時他對寫稿同製作單位的要求極其苛求，後來熟絡的記者朋友告訴他，工作人員在背後給他取了個花名叫 「百彈齋主」，諷刺他甚麼都挑剔：「「而家諗返起，有啲位置都覺得後悔。係有啲要求高咗，聽到人哋咁講，我都有自我檢討，因為我自己不停有機會，而人哋都係打份工，我覺得唔應該咁苛求。」