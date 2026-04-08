前TVB新聞之花張文采新屋開箱 廚房空間感十足 客廳裝潢實而不華 嫁消防員貼地生活

40歲前TVB新聞首席主播的「新聞之花」張文采，2018年與消防員盧樂輝結婚後，翌年離巢。張文采日前在社交平台上載新片，透露近日新居入伙，見到她在片中分享入廚樂，意外曝光廚房，另一條影片還公開客廳。

張文采坐在梳化開餐

張文采近日在IG分享影片大展廚藝，見到廚房地方寬敞，張文采轉身有不少位置，爐具亦相當齊備。另一條影片見到張文采開餐，坐在梳化拍片，裝潢風格走實而不華，貼近張文采的生活態度。張文采留言：「新屋裝修入伙差唔多一個月，終於可以開始返好好咁拍煮嘢食片俾大家睇啦，亦都邀請咗媽咪同奶奶上嚟食餐便飯。」片中見到張文采炮製多碟菜式：「整餸真係需要好多時間預備，蔥油自己整，海蜇自己整，個蒜蓉蝦米醬又係自己整，個酸菜湯又係自己整，搞咗我成個下晝，但係煮嘢食真係好好玩」。

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張文采遇人不淑浪費四年

張文采在學期間曾在香港電台實習並兼職記者，畢業於珠海學院新聞及傳播（榮譽）文學。2008年加入亞視新聞財經頻道成為主播，翌年轉職TVB。張文采嫁消防員之前，曾戀前TVB藝人羅鈞滿，二人拍拖四年，在2015年爆出男方「偷食」，最終分手收場。而羅鈞滿又因酒駕及出軌問題，被封「負評王」，張文采曾自嘲：「今次我實在太蠢，白白浪費咗4年。」

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