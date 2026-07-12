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73歲元華學用AI實測效果 活到老學到老令網民佩服 居所罕曝光 滿頭白髮與人合照

影視圈
更新時間：20:30 2026-07-12 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-12 HKT

近日有冷氣師傅在網上分享難忘經歷，上門到一個單位洗冷氣時，開門的竟是著名武打演員元華！師傅大讚他毫無架子，工作後更親切合照。照片中，73歲的元華雖滿頭白髮與白鬚，但精神飽滿，身穿簡單白T恤，微笑着搭着師傅肩膀並豎起拇指，盡顯親民本色。最令網民驚喜的是，元華竟是透過AI工具搜尋可提供服務的公司，獲大讚與時並進，完全跟得上科技潮流。

元華寓所佈置簡約溫馨

這次洗冷氣奇遇，亦令元華的香港居所罕有曝光。從照片可見，其家中佈置簡約實用，沒有奢華裝潢，散發着平民貼地的生活氣息。雖然元華早年已與家人移居加拿大溫哥華，過着含飴弄孫的半退休生活，但他其實經常港加兩地走，不時返港與朋友聚會。這次估計是返港親自打點家居維修事宜，足見他私下生活獨立且親力親為，日子過得低調而愜意。

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元華出身「七小福」曾任李小龍替身

作為香港影壇標誌性人物，元華出身自「七小福」，曾任武打巨星李小龍的指定翻騰替身，後來憑周星馳電影《功夫》中「包租公」一角勇奪金像獎最佳男配角。近年他雖大幅減產，但遇上好劇本仍會出山，例如2021年衝出亞洲，參演國際級Marvel大片《尚氣與十環傳奇》，展現深厚武術底子。如今元華隨心接洽工作，在香港與加拿大之間享受閒適的晚年生活，其活到老學到老的態度深受網民敬佩。

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