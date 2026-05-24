元華老婆罕曝光外貌撞樣李司棋 合體受訪含羞答答望實老公放閃 結婚40年移民加國湊孫

京劇名武生于占元曾在60年代在一次京劇表演中，選了元龍（洪金寶當時的藝名）、元樓（成龍當時的藝名）、元彪（本名夏令震）、元奎（本名殷港民；已故）、元華（本名容繼志）、元武（本名周元俊）和元泰七人擔任《七小福》的主角。到了70年初期，于占元結束其戲劇學院，七小福各師兄弟只好各自謀生，元華加入演藝界，第一次參與演出的電影是《精武門》，也是擔任李小龍翻跟斗的指定替身，後來加入邵氏展開演戲生涯。

元華太太撞樣李司棋

現年73歲的元華近年過養尊處優的生活，與太太大部分時間都長駐加拿大，享受弄孫為樂的退休生活，過得非常寫意。近日元華和太太返港度假，接受汪曼玲的YouTube節目訪問，元華太太竟然罕有地與老公齊齊合體，元華在鏡頭前望着太太展現鐵漢柔情的一面，元華太太一臉含羞答答望實老公，深切體會鶼鰈情深的甜蜜溫馨，霎眼看來，元華太太撞樣李司棋。

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元華與元秋曾被誤為夫婦

元華與元秋均為香港資深武打演員，兩人為「七小福」同門師姐弟，過往曾因多次在電影中合作而被誤為夫婦，事實上元華的太太另有其人。元華與圈外太太結婚已超過 40 年，夫妻感情一直非常恩愛，二人婚後育有一子一女，在銀行工作的兒子已為人父，元華在不拍戲時，便會與太太在溫哥華居住。近年元華已處於半退休狀態，大部分時間都與太太留在加拿大定居，陪伴在銀行工作的兒子以及兩名孫兒，享受弄孫為樂的家庭生活，元華每次出街都會拖實老婆雙手，形影不離，非常sweet ！今次在訪問上，元華入行初期曾擔任李小龍的替身，他透露當年做替身的日薪有300元，比普通武師的150元高出一倍。談到對李小龍的印象，元華大讚對方毫無巨星架子：「他當大家是兄弟一樣，不會擺起一個大哥的款。」元華回憶道，李小龍對動作的速度感要求極高，經常要求連環起腳的流暢度。而元華首次從幕後走到幕前，正是在李小龍電影《精武門》中飾演一名被李小龍踢飛的日本浪人。因為身手敏捷、反應快，元華後來在邵氏時期更被封為「全能替身王」，甚至連女星井莉、秦萍的替身也做過。元華在70年代收入不菲，他未有過著「今朝有酒今朝醉」的生活，反而覺得錢雖然好像「每日都有得賺」，但亦會居安思危，努力儲錢買一個安樂窩，當年僅以12萬買入一層樓，付了2萬元首期便開始供樓。

元華七歲便跟隨師傅于占元學藝

元華七歲便跟隨師傅于占元學習京劇及武術，簽下十年長約。他坦言當年的訓練極其艱苦，除了要長時間倒立（倒豎蔥）、拉一字馬外，幾十個師兄弟更要睡在大通鋪，食飯時十個人爭吃「兩餸一湯」，甚至要用豬油撈飯填飽肚子。元華更笑言小時候十分頑皮，曾試過因為幫洪金寶隱瞞而被師傅發現，結果被藤條狂抽七十多下！儘管如此，元華對師傅沒有半點怨言，反而充滿感激：「于占元是一個很嚴厲的嚴師，但嚴厲有嚴厲的好，如果不是師傅那時這樣，可能就沒有現在的洪金寶、成龍和元彪。」談講到演藝生涯的另一個大轉捩點，絕對是2004年拍攝周星馳的《功夫》。元華透露因為早年與星爺合作過《情聖》、《龍的傳人》等電影，而星爺本身是超級「李小龍迷」，兩人經常坐在一起大談李小龍的往事而結緣。星爺在片場以要求極高、經常罵人聞名，但元華卻笑指星爺從未罵過自己和飾演「包租婆」的師姐元秋，不過，元華哥坦言星爺的要求十分難捉摸：「有時試戲，他會說『用第六個表情』，但我做完一連串表情，連自己都忘記了第六個是怎樣！」

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