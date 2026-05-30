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成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-30 HKT

資深武打演員元華，與同為「七小福」的師兄弟成龍、洪金寶自幼一同成長，數十年來在影壇各自打拼，成就非凡。近日，元華在接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，談到兩位師兄的真實性格，揭示了他們截然不同的一面。元華坦言，論及最敬佩的人，首推大師兄洪金寶，大讚他義氣干雲，值得尊重；相反，他卻爆料成龍為人「孤寒」，性格自小已見端倪。

元華最尊敬洪金寶大方夠義氣 

元華憶述，在戲班學藝的艱苦歲月，大師兄洪金寶猶如他們的「大哥大」，處處照顧師弟們。他形容洪金寶為人豪爽、有義氣，性格大開大合。每當有好東西，總會與眾人分享，「有好嘢食，佢會攞返嚟大家食」。這種豪邁作風，數十年如一日，贏得元華畢生的敬佩，直言：「佢值得尊重」。然而，談及另一位國際巨星成龍，元華則笑指其品性可謂另一個極端。他透露，成龍從小就比較「孤寒」，有食物會先藏起來，等到差不多過期、自己不吃快要浪費時，才拿出來「分享」。 

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元華自揭與老婆一段報紙姻緣

除了分享與師兄弟的往事，元華亦在太太Evina的陪伴下，首次公開兩人超過四十年的愛情故事。原來這段姻緣始於邵氏片場，當時Evina的媽媽在報紙上看到招聘化妝師，便前往應徵，但因額滿而轉到服裝部工作。Evina偶爾會跟隨媽媽到片場，因而邂逅了元華。元華對太太可說是一見鍾情，形容第一眼見到她，就覺得她文靜溫柔，是「賢妻良母」的理想對象。他透過同事做媒，取得電話後便主動邀約飲茶，過程猶如相睇。Evina則笑言，當時覺得武師的形象普遍比較「花弗」，但媽媽在片場打聽到元華為人不錯，才讓她放下戒心。

元華老婆掌握財政大權

婚後四十多年，元華與太太Evina的感情依舊深厚，育有一子一女，如今更已榮升爺爺，弄孫為樂。Evina大讚元華是個非常顧家的好男人，工作勤奮，將收入交給她處理，元華對太太百分百信任。元華亦自言不喜夜蒲應酬，收工後便會立即回家，是個標準的「宅男」。為了讓子女有更好的教育環境，一家人曾移民加拿大，Evina專心做陪讀媽媽，元華則成為「太空人」，頻繁來往香港與加拿大工作。近年，隨著子女長大成人，Evina亦回流香港，成為元華的「貼身助理」，悉心照料他的生活起居。 

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