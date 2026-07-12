功夫女足丨蔡思貝拍周星馳新作變「星女郎」 北上睇戲好感觸 演出角色曝光成球隊勝負關鍵

由周星馳擔任監製及導演的最新力作《功夫女足》自7月11日正式在內地全國上映後，票房走勢凌厲，截至7月12日，總票房已強勢突破3億人民幣，而香港觀眾關心何時上映詳情則仍未公布。電影除了有周星馳的金漆招牌加持，演員陣容亦是一大亮點，除了張小斐、迪麗熱巴、張藝興、劉嘉玲等主要演員外，視后蔡思貝的驚喜演出，為觀眾帶來極大新鮮感。蔡思貝為了第一時間見證自己的心血結晶，在電影上映首日，竟於凌晨近7時收工後，直接從香港過關奔赴深圳，只為趕上早上九點的第一場放映，她在戲院的巨型海報前打卡，難掩激動地坦言：「上一年拍了這麼秘密的project，現在終於面世，好像在做夢。」

蔡思貝演出盲人按摩師變後備龍門

蔡思貝在戲中飾演名為「孖八」的角色，起初觀眾以為她只是一位盲人骨妹，但劇情發展下去，她不單成為隊中軍醫，性格更是十分火爆，往往誤傷無辜，笑料百出。更驚喜的是，當隊中守門員受重傷需要離場後，她竟臨危受命擔任起「守龍」一職，由於她是盲人龍門，正好克制了敵隊的幻術，並成為球隊勝敗發揮了極為關鍵的作用，網民紛紛大讚她在片中演技出色，亦發揮出喜劇效果。

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傳曾志偉、周星馳均有意羅致蔡思貝

回顧蔡思貝的演藝之路，自2013年奪得港姐亞軍入行以來，從《鐵探》中身手敏捷的臥底，到憑《踩過界II》「癲姐」一角勇奪「最佳女主角」，演技早已備受肯定。最近更有傳蔡思貝離開TVB後，隨即成為曾志偉及周星馳皆有意羅致的對象。蔡思貝今次在《功夫女足》中極具發揮空間的戲分，似乎深得周星馳重用，離巢TVB後在大銀幕有更佳的發展。

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