周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口

周星馳一人身兼導演及編劇，延續2001年《少林足球》的「功夫＋足球」核心概念的電影《功夫女足》已於7月11日全國正式上映，首日票房破億、排片佔比高達 47.6%，不過上映後網上評價呈現出極度兩極化的「口碑撕裂」狀態，不單在不同平台上，評分有顯著差異，「#難看」這詞語甚至一度衝上微博熱搜第二，引發全網熱烈討論。

《功夫女足》從開拍到上映，保密功夫做到足，電影預告片上映前一日、即7月10日才正式對外公開，講述了一支名為「峨眉隊」的草根女子足球隊，將傳統功夫融入現代足球競技，征戰女足亞冠盃，最終打破偏見、逆襲奪冠的熱血勵志故事，預告片除了看到中飾演娥眉隊教練的師太劉嘉玲，還有張繼聰以球證身份出場。

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《功夫女足》總投資高達3.8億元

《功夫女足》是周星馳繼《新喜劇之王》後，睽違7年的傾力之作。據悉，影片總投資高達3.8億元，其中一半的預算投入於特效製作，全片包含超過1200個特效鏡頭，製作規模龐大。為求呈現真實的競技戲份，全體演員在開拍前已進行了數月的封閉式特訓。《功夫女足》將鏡頭對準女性草根群體，豪言要展現「女性不被定義的夢想」，把不可能踢成絕招，演出陣容可謂星光熠熠，「國民媽媽」張小斐剪去長髮，化身峨眉隊隊長兼門將「雙雙」，身披10號球衣的她更為此封閉特訓半年，將太極雲手完美融入守門動作；而人氣花旦迪麗熱巴飾演球隊得分主力前鋒「鈺瓏」，獨創「二指禪控球」與「彈腿射門」，絕對顛覆過往仙氣形象。男星方面，張藝興飾演精通武術的大師兄兼教練「徐風」，原是引路人的他，劇情中段竟因理念不合與張小斐爆發激烈衝突，賭氣倒戈成為峨眉隊在亞冠盃決賽上的最大死敵！此外，劇組更下重本邀請韓國影帝宋康昊特邀客串裁判，以韓語節奏大展喜劇功力，前中國女足國門趙麗娜、國腳李佳悅也本色出演，全程擔任專業動作指導。

《功夫女足》網上掀起兩極聲音

周星馳為女角們度身打造了一套專屬的動作特效體系，影片中展現了多達 27種獨創的功夫足球招式，將傳統武術的柔韌、氣勁與女足的身體力學完美融合， 如《足球小將》式神技現身，敵方隊伍實力極度誇張，包括會使出「美瞳大法」製造幻覺的「梨花隊」、以6人疊羅漢使出「巨人射門」的「珊瑚隊」，以及擁有招牌「衝力射球」的七屆冠軍「大河隊」。而主角「峨眉隊」則使出類似《足球小將》中立花兄弟的一飛沖天彈跳射球反擊，迪麗熱巴飾演的「鈺瓏」更將武術「回馬槍」與「落葉球」結合，使出超震撼的「旋風射門」。據知周星馳對畫面要求極度嚴苛，每日狂做14小時親自坐鎮剪輯室，全片CG鏡頭高達1200多個，不過這這些特技場口，在網上掀起兩極聲音，有人說：「嗰球場草地，我真係從來都冇見過保養得咁好新嘅一樣嘅草地，而啲人就好似就咁Key上去power point咁，完全唔協調又冇電影最基本嘅立體感。」、「睇完條預告片，真係好X尷尬…以為自己返咗二十年前。」、「呢套戲嘅特技停留喺20年前嘅功夫，國語令到整套電影變到唔好笑有啲尷尬。」、「我感覺只有三類人覺得好看，張藝興粉絲、迪麗熱巴粉絲以及收錢了。周星馳的老粉，看了應該很難誇出口。」

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有人覺得電影充滿周星馳的情懷

但亦有人覺得電影充滿周星馳的情懷：「『周星馳』三個字果然是太太權威了，一部劇看下來酣暢淋漓，一邊爆笑一邊感動的要哭，獨特的表達手法太能把情緒調動到極點，能把搞笑和深情完美融合交織，毫無違和感。」、「全綠幕柵拍不是問題，特效效果還停留在廿年才是問題，足球場的草地像紙一樣。」、「」、「看預告片都覺得不好看，0好笑。」、「除左劉嘉玲，我好似無個識，同我睇啲大陸短劇有咩分別？」雖然曾有指迪麗熱巴主動增肥8斤演出，但她今日謝票活動否認：「首先我沒有增重8斤，然後這個月昨天有一個探採也提到，後來變成16斤，我很害怕過兩天變32斤~只是在增肌為了保護自己的肌肉，也包括一些肢體的協調性，所以有去做一些增肌的體能訓練，還有甚麼脚踝腫，沒有這種事。」 ​