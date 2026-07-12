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周星馳《功夫女足》致敬離世吳孟達惹淚目  達哥曾嘆老死不相往來  東方衛視主持插新片好難看

影視圈
更新時間：12:03 2026-07-12 HKT
發佈時間：12:03 2026-07-12 HKT

周星馳（星爺）一人身兼導演及編劇，延續2001年經典神作《少林足球》「功夫＋足球」核心概念的新片《功夫女足》，已於7月11日全國正式上映。挾著星爺的強大號召力，電影首天總票房已火速衝破2億人民幣！不過伴隨著亮眼票房的，除了星爺為粉絲帶來的滿滿情懷與感動外，還有網上極度兩極化的觀影評價。

《功夫女足》彩蛋曝光致敬吳孟達

《功夫女足》上映後，片尾3大驚喜彩蛋亦隨之曝光，其中《少林足球》金陣容再聚，四師兄陳國坤、六師弟林子聰，和疑似是周星馳均背向鏡頭出現在觀眾席。陳國坤大讚「峨嵋隊」有兩把刷子，林子聰轉頭問星爺：「師兄，你怎麼看？」星爺輕挑回答：「那就和她們踢一場。」這一幕「背影對話」瞬間引爆網絡，因為林子聰向左移向周星馳時，特意空出一個位置，不少內地網民直指這個彩蛋是星爺在向已故的黃金拍檔吳孟達（達哥）致敬，紛紛留言表示「令人淚目」。

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吳孟達曾嘆「老死不相往來」

提起吳孟達，兩人曾締造《逃學威龍》、《九品芝麻官》等無數經典，但自2001年《少林足球》後便再無合作。達哥生前接受內地節目訪問時，曾坦言對這段友情的消逝感到無奈，直言：「現在感覺好像有一點……老死不相往來的那種感覺。」他感嘆或許是雙方身分與財富有了改變，但仍感恩表示「相識一場，緣分都不容易」。

周星馳靈堂哀傷送別

2021年達哥因肝癌病逝，星爺強忍悲痛前往世界殯儀館致祭。當時星爺與姐姐周文姬一起到場引起小混亂。星爺在靈堂逗留了9分鐘後離開，面對傳媒追問感受，他全程未發一語，僅揮手致意便黯然上車離去，這份無言的悲痛至今仍讓影迷感到唏噓。\

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周星馳謝票：做得不夠好

為了宣傳《功夫女足》，久未公開露面的周星馳近日聯同張小斐、迪麗熱巴、雪野等演員現身天津謝票。從現場片段可見，面對全場熱情粉絲，星爺罕有地展露感性一面，直言：「覺得有點慚愧，有時常常覺得自己做得不夠好，很怕辜負了大家的支持。」

周星馳謝票眼泛淚光

談到電影理念，他堅定表示：「謝謝中國功夫世界第一，這是我一直以來的信念，所以在我心中，覺得峨眉隊肯定是打爆全世界的。」最感人的一幕，是主持人請星爺背向觀眾，全場齊聲高呼：「我們永遠站在你背後！」此舉讓星爺大為感動，現場疑似眼濕濕，氣氛溫馨感人。

東方衛視主持發文轟好難看

儘管首日票房大收，但《功夫女足》的口碑卻陷入了「冰火兩重天」的極端局面。東方衛視知名主持人林海更是在微博小號曬出電影票根，毫不留情地狠批：「星爺，不欠你了。好難看。」面對網民爭議，他直言因為自己「真金白銀看過之前的每一部，所以不欠」，更在其他博主的評論區補充：「梗是老的，演員是過火的，劇本是脆弱的。」

《功夫女足》評價兩極

目前微博上「#功夫女足 難看」與「#功夫女足 好看」兩個極端話題同時霸佔熱搜。部分網民大讚電影「無厘頭搞笑」、「熱血依舊」；但亦有不少觀眾給出負評，甚至有網民直斥這是「周星馳生涯最差」，留言酸爆：「19.9元（票價）都虧」、「一言難盡」。

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