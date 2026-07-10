黃一飛加盟《功夫女足》與周星馳破冰 曾傳因爆樽反面 預告片曝光女主角迪麗熱巴「暴脹」

周星馳自編自導的最新力作《功夫女足》，作為經典電影《少林足球》的延續篇，自籌備以來一直備受矚目。電影定檔於7月11日全國公映，除了早前公佈由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，以及劉嘉玲、蔡思貝等紅星加盟外，曾在《少林足球》中飾演「大師兄」的黃一飛，正式回歸星爺團隊，兩人時隔23年再度合作，打破了坊間流傳已久的不和傳聞，為電影增添不少話題性。

周星馳、黃一飛時隔23年破冰合作

在網上流出的一段影片中，可見周星馳與黃一飛並肩而坐，氣氛融洽。黃一飛身穿紅色中式服裝，戴著珠鏈，談得興起時更手舞足蹈，而戴著Cap帽和口罩的周星馳則在旁專注傾聽。影片配上「大師兄回來了，我感覺到全部都回來了」的經典對白，瞬間勾起無數觀眾的回憶。事實上，兩人自《少林足球》後便盛傳因拍攝「爆樽」戲份而不和，黃一飛更曾公開指責周星馳走紅後態度大變。然而黃一飛近年態度明顯軟化，更在訪問中改口大讚周星馳是「奇才」，坦言若沒有當年的苛刻考驗，就沒有他後來的成功。

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日本影星佐藤健加盟全片星光熠熠

除了黃一飛的驚喜回歸，官方釋出的預告片及海報亦揭示了龐大的演員陣容。根據片尾名單，電影由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，更有劉嘉玲、日本影星佐藤健特別演出，蔡思貝、張繼聰、歐陽靖及歐陽萬成，亦在友情演出之列，星光熠熠。從宣傳圖片可見，張小斐飾演「雙雙」，迪麗熱巴則飾演「鈺瓏」，兩人均穿上運動服，在海邊帶領一眾女足球員，展現出電影的熱血氛圍。

《功夫女足》15秒預告片超震撼電腦特技

電影《功夫女足》內容相當神秘，至今只有短短15秒的預告片流出，電影完美繼承了周星馳作品中「功夫」與「喜劇」結合的精髓。預告片以強勁的節奏展開，足球化作一團火球直衝雲霄，畫面轉到海邊，由張小斐和增肥了廿磅的迪麗熱巴率領的一眾女隊員，目瞪口呆地望向天空中的異象。當張小斐驚呼「把球踢回去！」時，一名身穿白恤衫黑褲的女子，一躍而起，準備將火球踢回。整個過程充滿誇張而幽默的漫畫感，配上張藝興極具喜感的表情，讓人瞬間聯想到《少林足球》的經典場面，也讓觀眾對這部結合了熱血、功夫與情懷的《功夫女足》充滿期待。

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