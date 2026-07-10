歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？

日前在啟德體育園發生的「雪糕事件」，引起全城熱議！連歐錦棠也在facebook發文評論事件，慨嘆：「一杯雪糕就可以出賣咗個人格」，不少網民留言讚同他的說法。事隔一天，歐錦棠再發文，指收到自稱「當事人」的私訊，要求他刪除帖文。歐錦棠對此感到疑惑，表示：「不過我好難知佢是否真事主，而且我冇登過相，莫非……大家覺得應該點做？」他將問題拋給網民，再次引爆熱議。

品牌派雪糕應援鄭秀文演唱會引來麻煩人？

事件源於雪糕品牌Dreyer's為應援鄭秀文演唱會，在啟德體育園免費派發雪糕。活動期間因反應熱烈需暫時補貨，數名市民不滿等候，圍罵職員並強調自己趕着上班，過程被拍下並在網上瘋傳。影片中，職員即使面對指罵，依然保持高EQ耐心解釋，獲網民大讚專業。反觀，圍罵的市民則被狠批為「極品」、「影衰香港人」，認為他們為貪小便宜而鬧事，行為離譜。

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網民留言力撐歐錦棠

對於自稱「當事人」要求刪除帖文，不少網民留言力撐歐錦棠，認為他不應刪除帖文：「做得出唔怕人post啦」、「支持繼續po，呢個世道已道德淪亡，係靠一啲人敢於發聲，公義先仍有一絲希望」，並嘲笑「當事人」指：「原來佢哋都知醜」、「有問題嘅係佢哋」。網民普遍認為，歐錦棠的帖文只是作出個人評論，並無指名道姓，加上沒有發佈涉事人樣貌，不構成任何侵權或公開個人資料的問題，質疑要求刪文者是對「一杯雪糕就可以出賣咗個人格」這句留言「對號入座」。

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