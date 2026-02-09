Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龍基被歐錦棠指控毀約欠道義 嬲爆反轟：博流量

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-09 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-09 HKT

75歲李龍基近日負面風波不斷，日前遭前亞視藝人歐錦棠於網上節目指控拍劇臨時毀約，欠缺道義，昨天基哥向《星島頭條》講出真相，反駁對方未按協議提供合約及訂金。另外，上周基哥因誤墮電訊騙局，被追收數公司追討二萬元電話費欠款一事，經報警後已獲電訊公司同意取消合約及退款。

歐錦棠不滿基哥冇道義

李龍基與年齡相差36年王青霞（Chris）「爺孫戀」玩完後人財兩空，已遷入山旮旯隱居生活。然而「黑仔」基哥一波未平一波又起，負面新聞沒完沒了，近日歐錦棠在節目《乜乜棠水舖》重提拍攝ViuTV劇集《打天下2》時，曾邀請李龍基演出。當時雖已談好價錢及檔期，但因未簽約及支付訂金，臨近拍攝時基哥以有工作為由推搪，劇組為此跳拍戲份甚至使用替身。其後內地通關，李龍基選擇返內地登台而拒絕拍攝，歐錦棠直指此舉欠道義。

李龍基誤墮電騙終和解獲退款

李龍基則耿耿於懷向《星島頭條》反擊指，當初對方邀請客串，雙方傾妥條件後，他多次要求提供合約卻一直被拖延，亦未收到訂金，因而對合作失去信心，遂決定退出。他強調在娛樂圈多年重視合約精神，更質疑歐錦棠借其近期知名度爭取節目流量：「呢期李龍基名字多人關注，所以歐先生加入漩渦，爭取一啲流量！」此外，基哥早前誤墮電訊騙局，被收數公司追討款項，其後向元朗警署報案。他透露電訊公司得悉後已主動聯絡，同意取消合約並退回已繳的13,000元電話費。基哥表示事件已解決，為免麻煩不再追究。
 

