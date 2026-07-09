樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名

《東周刊》日前獨家爆TVB助理總經理樂易玲去年生日派對發生失竊事件，一名男星疑偷竊樂易玲的生日禮物，事件引發大眾討論。據悉，涉事的男星被指在派對上偷走周吉佩贈樂易玲的Labubu花束，事後被CCTV鎖定。樂易玲為顧全對方顏面決定低調處理，僅要求歸還禮物。涉事男星事後亦表示後悔，解釋因壓力大才犯錯，今年已不獲出席樂易玲生日派對。而曾效力TVB的47歲男星梁烈唯（前名梁烈維、梁競徽）成為網民眼中的最大嫌疑人。

嫌疑人四大線索疑指向梁烈唯

事件曝光後，網民根據「年約40多歲」、「曾奪TVB獎項」、「已婚爸爸」及「近年轉戰內地」等線索，推測該男星身份是梁烈唯。有網民發現，TVB官方網站的藝人名單已搜尋不到梁烈唯的名字，疑似已被「割席」。然而，梁烈唯的個人微博認證至今仍是「TVB演員梁烈唯」，情況令人猜疑。

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梁烈唯回家鄉尋根認祖

在偷竊風波中，梁烈唯未有公開回應，但其行蹤卻被內地抖音帳號「博羅縣融媒體中心」曝光。影片中，他高調回到家鄉廣東惠州博羅縣，參與尋根認祖活動，並在活動上發言，表示自己除了是中國香港人，也是惠州江頭村的一份子。影片中他與鄉親熱情互動，而且極受鄉里歡迎，亦證他在內地的受歡迎程度，不少網民都討論梁烈唯捲入「樂易玲生日失竊事件」，會否影響他在內地發展。

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