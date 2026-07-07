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周吉佩親回《東周刊》獨家爆樂易玲生日會被偷禮物 睇CCTV驚見偷Labubu涉事男星拒透露身份

影視圈
更新時間：16:54 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:50 2026-07-07 HKT

《東周刊》獨家爆去年樂易玲生日派對遭偷禮物，群星見證CCTV曝光前TVB男星偷走周吉佩送贈Labubu花束，樂易玲決定不報警低調處理。據指，該名40多歲已離巢轉戰內地市場的男藝人向圈內人解釋，因當時壓力大及以為樂易玲不會察覺遺失了一份禮物才作出此行為，並感到後悔。周吉佩今日（7日）出席活動，受訪時承認當日發生失竊事件。

周吉佩指當時這個人並未即場歸還

周吉佩表示因樂易玲很喜歡Labubu，於是為她送上Labubu花束，事發時在生日會現場突然發現花束上的公仔全部不翼而飛，遍尋不果，在餐廳職員協助下翻查CCTV片段，見到公仔被人拿走。周吉佩續指當時這個人並沒即場歸還公仔，但在事後已歸還並重新包裝花束，現時仍放在樂易玲辦公室，因她真的好鍾意，周吉佩指自己當時是想盡辦法送這份禮物給她。

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周吉佩知盜竊者身份但不便透露

問到盜竊者身份，周吉佩坦言看片段知道是誰，追問到是否40多歲前TVB好爸爸男星，周吉佩則謂不清楚其年紀及背景，不方便透露，樂易玲也認為很小事亦已解決。至於今年送給樂易玲的生日禮物，周吉佩透露都是在生日會送，是一份她鍾意的潮物，自己用了很多心思，希望她鍾意。至於送禮物心思，周吉佩笑言被太太訓練出來，雖然不常送禮給太太，但也了解到女人心意知她鍾意甚麼，有次不送禮物而放低一疊現金叫太太拿去使，驚訝原來她都鍾意數錢。

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